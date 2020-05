von Gudrun Deinzer

Geschichten voller Menschlichkeit gibt es – ganz passend zum Pandemiegeschehen – auch Kontinente-übergreifend. Aus dem beschaulichen Bonndorf ist Philipp Schwenninger als Mitarbeiter der Schwarzwälder Weltfirma Testo vor drei Jahren ins chinesische Shenzhen bei Hongkong gezogen, wo er mit seiner Frau Nicole lebt. Fern der Heimat interessiert er sich natürlich dennoch für sein Bonndorf, wo die Eltern, Stefanie und Martin Schwenninger, Geschwister, viele Verwandte und Freunde wohnen.

Seine Bonndorfer Zeitung liest er täglich online. „Da gibt es nette Situationen, ich sitze abends vor dem Schlafengehen auf der Ofenbank und lese. Dann ruft mein Sohn auf dem Weg zur Arbeit an und hatte eben denselben Artikel gelesen“, erzählt Martin Schwenninger.

Solchermaßen bestens informiert, hat Philipp Schwenninger jedenfalls mitbekommen, dass in Deutschland, dass in Bonndorf Engpässe bestehen – an Gesichtsmasken. Auch im fernen Hongkong habe es Anfang des Jahres Engpässe gegeben. Säcke voller Gesichtsmasken hätten morgens noch vor der Apotheke bei seinem Wohnblock gestanden – „abends waren alle ausverkauft“, zitiert Martin Schwenninger seinen Sohn.

Innerhalb weniger Wochen hatte man den Engpass in China überwunden. Den kurzfristigen Mangel hatten die Schwenningers in Shenzhen aber erlebt. „Die Beiden wollten nicht, dass es in der Heimatstadt, in den Praxen und im Pflegeheim Probleme gibt“, so Martin Schwenninger. Philipp und Nicole Schwenninger haben einen Koffer vollgepackt mit 1000 Masken, inklusive Transportkosten im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro, und diese nach Bonndorf geschickt – als Spende.

Florian Käfer, Bonndorfer Standortleiter des in Grafenhausen ansässigen Anlagenbauers Eliquo Stulz, wusste von einem jungen Angestellten, Philipp Heini, dass in Bonndorf Masken gebraucht werden. Für kommunale Einrichtungen wie Kläranlagen, die diese Firma landesweit und international einrichtet, müssen die Angestellten bei ihren Einsätzen auch Masken tragen.

Ganz im Sinne von regionaler Solidarität hat man spontan und gerne ausgeholfen mit 100 hochwertigen Masken im Wert von 400 Euro, auch als Spende, versteht sich. Glücklich ist Käfer, dass der Betrieb die „heftigen Herausforderungen der Corona-Krise“ bis dato ohne Kurzarbeit und Entlassungen überstanden hat. „Daran haben alle Mitarbeiter einen riesigen Anteil, jeder hat sein Bestes gegeben“, so Käfer. Und so kann die Maskenspende gewissermaßen auch verstanden werden an ein Dank an die Mitarbeiter und ihre Region.

Qingming Feng und Joshua Spitz, Sohn der Bonndorfer Mediziner Monika Spitz-Valkoun und Christian Spitz, erzählen über die Spende von mehr als 1000 FFP-2-Masken nach Bonndorf, letztlich als Folge einer weltumspannenden Aktion: Die Huanggang Highschool Alumni Association (HHAA) sei aktiv geworden, nachdem im Januar die Stadt Huanggang, 75 Kilometer von Wuhan entfernt, kaum mit Masken versorgt werden konnte. Die Huanggang Highschool ist ein renommiertes Gymnasium, deren Absolventen auf der ganzen Welt studieren.

Die Reaktion Bürgermeister Michael Scharf zeigte sich überwältigt. „Ich bin ohne Ende dankbar für diese Spenden und kann versichern, dass die Masken da eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden.“ Mit der Senioreneinrichtung St. Laurentius und der Sozialstation nannte er einige Beispiele. „Das geht nicht an die Mitarbeiter des Rathauses, wir sind nicht bedürftig“, so Scharf.

So konnten weltweit Freiwillige gefunden werden, wie auch die Lebensgefährtin von Joshua Spitz, Qingming Feng, die mit ihm in München lebt. Sie ist in der Organisation zuständig für den Kontakt mit deutschen Krankenhäusern, aber auch zu Großhändlern. Zunächst wurde die Versorgung in Huanggang sichergestellt, später gingen auch Lieferungen nach Nordamerika. Diese Hilfe der HHAA beschreibt Joshua Spitz in einem Brief, den seine Mutter Monika Spitz-Valkoun zum Pressegespräch über die Bonndorfer Maskenspender mitgebracht hat.

Die konsequente Benutzung von Masken sei für sie als Ärztin obligatorisch, würde ihr gerade durch das positive Beispiel Jena aber auch für die allgemeine Situation Mut machen. Umso willkommener sind die Maskenspenden der chinesischen Hilfsorganisation nach Bonndorf. 1000 Masken gingen an die Stadt Bonndorf und weitere insgesamt 700 Masken an die elterliche und eine andere Kinderarztpraxis in der Region. „Wir verstehen die Spende als Zeichen, dass auch in Zeiten der Pandemie Solidarität Grenzen überwinden kann“, lautet der starke Gruß von Joshua Spitz und seiner Freundin Qingming Feng.