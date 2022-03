von Martha Weishaar

Am letzten Juliwochenende, Samstag und Sonntag, 30. und 31. Juli, soll nach zweijähriger pandemiebedingter Pause in Bonndorf wieder ein Schlossfest gefeiert werden. Michael Pfaff, Vorstandssprecher des Schlossfestvereins, gibt im Vorfeld Einblick in die bisherigen Planungen.

„Wir wollen unbedingt wieder ein Schlossfest veranstalten“, spricht sich Michael Pfaff ganz klar für die Großveranstaltung in diesem Jahr aus. „Mit Bürgermeister Marlon Jost ist alles abgeklärt, was zum jetzigen Zeitpunkt zu klären ist.

Die Stadt Bonndorf wird wieder die Schirmherrschaft übernehmen und sagt auch Unterstützung vonseiten des Bauhofs zu. Auch beim Landratsamt haben wir uns informiert. Wenn bis Ende Juli keine Corona-Auflagen hinsichtlich 2- oder 3-G-Nachweis sowie Maskenpflicht gelten und der Krieg die Pläne nicht durchkreuzt, ziehen wir das Schlossfest durch.“

Eine Kontrolle der Gäste auf etwaigen Geimpft- oder Genesenenstatus wäre praktisch nicht durchführbar, macht Michael Pfaff deutlich. Daran scheiterte die Durchführung des Festes im vergangenen Jahr. „Wir müssten zu viele Zugänge kontrollieren, das würde den organisatorischen Rahmen, aber auch die Kosten für den Sicherheitsdienst sprengen.“ Vor drei Wochen wurden alle bisher teilnehmenden Vereine angefragt, ob sie im Sommer wieder mit von der Partie sind.

„Bis auf zwei Vereine sagten alle zu. Wobei einige von vorne herein klarstellten, dass dies nur unter der Bedingung gilt, dass keine pandemiebedingten Hygienevorschriften auferlegt werden. Wahrscheinlich wird sich sogar ein weiterer Verein anschließen“, freut sich Michael Pfaff. „Klärungsbedarf besteht noch bei der Kaffeestube der Landfrauen sowie bei den Partnern aus La-Vôge-les-Bains. Da fehlt noch ein Ansprechpartner.“ Die Form des Schlossfestes soll in bewährter Weise stattfinden. Es wird auf drei Bühnen – vor der Stadthalle, an der Stirnseite des Schlosses sowie im Schlosshof – Musik geben, die auch in diesem Jahr von Martin Sedlak, besser bekannt als Flake, organisiert werden wird.

Gernot Geng wird wieder ein buntes Kinderunterhaltungsprogramm organisieren. Petra Kaiser obliegt die Werbung. „Wir arbeiten seit etwa zehn Jahren zusammen und es macht einen riesigen Spaß in diesem Team“, sagt Michael Pfaff, bei dem letztendlich dann die Fäden zusammenlaufen. Allerdings erwarten die Organisatoren in diesem Jahr Kostensteigerungen für Bühnenaufbauten, Musikbands sowie den Sicherheitsdienst. Eventuell werden trotz großzügigen Sponsorings auch die günstigen Getränkepreise nicht zu halten sein. Dennoch versucht man, die Preise moderat zu gestalten.

„Das Schlossfest soll ein Fest für die ganze Bevölkerung sein, an dem alle sich vergnügen können“, fasst Michael Pfaff die Erwartungen der Organisatoren, der teilnehmenden Vereine sowie des Bürgermeisters zusammen. Auch umliegende Kommunen planen dieses Jahr wieder Feste. Gleichwohl steht hinter all den Vorbereitungen für das 37. Schlossfest ein Fragezeichen. Niemand vermag im Augenblick zu sagen, wie die Kriegssituation im Sommer sein wird und wie sich Corona weiter entwickelt.