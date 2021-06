von Juliane Kühnemund

Die Stunden sind gezählt: Am 30. Juni hat Michael Scharf nach 29 Amtsjahren als Bürgermeister von Bonndorf seinen letzten Arbeitstag im Rathaus. Er wird nun den Schlüssel und die Amtsgeschäfte an Marlon Jost übergeben, der am 1. Juli in sein Amt als neuer Bonndorfer Rathauschef verpflichtet wird. Bürgermeister von Bonndorf zu sein – das habe er über die fast drei Jahrzehnte irrsinnig geliebt, sagte Michael Scharf im Gespräch mit der Zeitung.

Die Bürgermeisterwahlen 1992 wurde Scharf zum Bürgermeister gewählt. Er hatte sich als junger Hauptamtsleiter im ersten Wahlgang mit 67,3 Prozent der Stimmen gegen fünf Mitkonkurrenten durchgesetzt. Bei den folgenden drei Wahlen lag seine Stimmenzahl immer weit über 90 Prozent. Dass er seine vierte Amtsperiode nicht ganz zu Ende führt (diese hätte noch bis 2024 angedauert), habe nichts mit Amtsmüdigkeit zu tun, meinte Michael Scharf. Vielmehr sei es jetzt einfach Zeit, neue Prioritäten zu setzen und diese lassen sich mit dem Begriff Familie zusammenfassen. Die Familie nämlich musste in den 29 Bürgermeisterjahren immer zurückstecken, musste sich hinter den Amtsgeschäften einreihen – das soll sich nun ändern.

Wehmut ist bei Michael Scharf nicht unbedingt zu spüren, vielmehr scheint er sich auf seine neuen Herausforderungen zu freuen. Wenn er nämlich von der Familie, den Kindern, den Enkelkindern und der „Krone“ in Holzschlag spricht, klingt Begeisterung aus seinen Worten. Und das, was die Bürgermeisterstellvertreter in Scharfs letzter Gemeinderatssitzung sagten – „Scharf tauscht die Bürgermeisterkette mit der Bierschürze“ – war nicht nur eine Floskel, sondern beschreibt genau das, was Scharf vor hat.

Kiosk „Zum scharfen Eck“ in Holzschlag als neuer Arbeitsplatz

„Mein neuer Arbeitsplatz wird der Kiosk ‚zum scharfen Eck‘ bei der Krone in Holzschlag sein“, sagte er und dabei schwingt Vorfreude mit. Der Kiosk steht bereits, er befindet sich genau am scharfen Eck des Radwegs, der Name hat also doppelte Bedeutung. Dass ihm bei der Arbeitsaufteilung im gastronomischen Betrieb durch den Familienrat der Kiosk zugeteilt wurde, mag damit zusammenhängen, dass man den Alt-Bürgermeister weiterhin auslasten will. „Da kann ich niemand auf die Nerven gehen“, mutmaßt der 57-jährige Alt-Bürgermeister.

Michael Scharfs neuer Arbeitsplatz wird der Kiosk bei der „Krone“ in Holzschlag sein. Das Kioskgebäude – hier kurz vor der Fertigstellung bei HolzHaus Bonndorf – wurde zwischenzeitlich bereits in Holzschlag aufgestellt. | Bild: Juliane Kühnemund

Neben dem Kioskbetrieb kniet sich Scharf in ein weiteres Thema rein, das mit seiner bisherigen Tätigkeit eigentlich nichts zu tun hat: das Bierbrauen. In der Krone wurde eine kleine Hausbrauerei eingerichtet. Lange hätten sechs kompetente Männer am Rezept für das „Stallbräu“ getüftelt, so Scharf. „Jetzt passt alles.“

Bonndorf „Naturtalent in Sachen Politik“: Was die politischen Weggefährten über Michael Scharf sagen, dessen Amtstage als Bürgermeister gezählt sind Das könnte Sie auch interessieren

Gebraut werde ausschließlich für die Krone. Pro Brauvorgang gibt‘s 250 Liter Bier, mehr geht nicht mehr wolle man auch nicht, erläutert Michael Scharf und fügt an, dass man insgesamt eine Rothaus-Wirtschaft bleibe. Nichtsdestotrotz gerät Michael Scharf beim Gespräch übers Bierbrauen ins Schwärmen – er hat offenbar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt.

Corona bringt Scharf auf das Bierbrauen

Die Idee für die Hausbrauerei und den Kiosk sei irgendwie der Corona-Krise geschuldet. Pläne zu schmieden und umzusetzen habe über die traurige Pandemie-Zeit hinweggeholfen, meinte Michael Scharf und fügte an: „Mit der Arbeit konnte auch der Optimismus aufrecht erhalten werden.“

Für Michael Scharf endet heute eine langjährige Ära, gleichzeitig beginnt eine neue, für die der Alt-Bürgermeister brennt. Mit demselben Tatendrang, wie er sich als Bürgermeister für die Stadt eingebracht hat, will er jetzt die neue Herausforderung angehen. „Meine Arbeitszeit wird nicht weniger werden“, ist er sich diesbezüglich im Klaren. In der Großfamilie Scharf und der „Krone“ ziehen aber alle an einem Strang.

Bonndorf Wie sich der neue Bürgermeister von Bonndorf auf die Übernahme der Amtsgeschäfte vorbereitet, verrät er im Interview Das könnte Sie auch interessieren

Sohn Philipp mit Frau Stephanie, Ehefrau Claudia und auch die Kinder Anna-Maria und Johannes sind mit im Boot. Man unterstützt sich und dazu könne nun auch er seinen Teil beitragen, freut sich Michael Scharf. Und Bier ausschenken und Grillen ist für den langjährigen Bürgermeister ja eigentlich nichts Neues. Bei zahlreichen Feiern und Festen in der Stadt sah man den Rathauschef hinter dem Tresen oder dem Grill. Er hat vielfach bewiesen, dass er‘s kann. Dieses Hobby wird nun seine neue Berufung.

Zurück zu 29 Jahre Bürgermeister von Bonndorf: Seinen Schreibtisch im Chefzimmer des Rathauses hat Michael Scharf bereits vor etlichen Tagen aufgeräumt, seine letzten Tage arbeitete er im Vorzimmer, der Chefsessel im Rathaus blieb leer. Wöchentlich habe er intensive Gespräche mit seinem Nachfolger Marlon Jost geführt. Eine reibungslose Übergabe der Amtsgeschäfte ist ihm wichtig. Leichte Sentimentalität kommt dann doch noch auf, wenn man Scharf auf seine Mitarbeiter in der Verwaltung anspricht. „Die werde ich vermissen“, sagt er und fügt an, dass eigentlich alle während seiner langen Amtszeit von ihm eingestellt worden sind.

Dienstältester Mitarbeiter in der Verwaltung

Er ist quasi der dienstälteste Mitarbeiter der Verwaltung, das Team kennt bislang nur einen Bürgermeister: Michael Scharf. Und fragt man Scharf nach den laufenden kommunalpolitischen Projekten, kommt er nochmals richtig in Fahrt. So ganz einfach scheint es ihm doch nicht zu fallen, die kommunalpolitische Bühne endgültig zu verlassen. Dennoch: „Ich werde mich aus allem raushalten, ich werde auch ein Jahr lang keine Veranstaltungen in Bonndorf besuchen“, sagt der scheidende Bürgermeister, der diesen Vorsatz als Zeichen des Respekts seinem Nachfolger gegenüber verstanden wissen will.

Der Blick in die Zukunft „Alles wird anders, aber ich freue mich drauf“, sagt er und konkretisiert, er freue sich auf die Familie, auf die Enkelkinder (denen er vielleicht mehr Zeit widmen kann, als den eigenen Kindern), auf die Aufgabe am Kiosk und auf neue Ideen, die im Zusammenhang mit der „Krone“ und der Brauerei entwickelt werden können. Und zwei große Hobbys will Michael Scharf weiter pflegen: die Musik und das Theater. „Ich werde auch weiterhin beispielsweise mit ‚M.O.S.T.‘ spielen und Theaterstücke (für die Krone) schreiben.“

Von vorgezogenem Ruhestand kann im Falle Michael Scharf also wirklich nicht die Rede sein. Das Rentnerbänkle muss noch warten.