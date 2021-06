von sk

Am Samstag ist ein 29-jähriger Motorradfahrer an der Einmündung bei der Steinasäge schwer verunglückt. Kurz nach 11 Uhr hatte der Motorradfahrer laut Polizeimeldung die Gewalt über seine Maschine verloren. Er geriet von der Straße und stürzte. Schwer verletzt kam er an einer Böschung zum Liegen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 10.000 Euro.