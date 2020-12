von Martha Weishaar

Die heimische Wirtschaft und damit auch Bonndorfs größter Arbeitgeber, Dunkermotoren, waren im zu Ende gehenden Jahr im Würgegriff der Corona-Pandemie. Geschäftsführer Uwe Lorenz verfällt dennoch nicht ins Klagen. Vielmehr blickt er optimistisch in das bevorstehende Jahr. Neue erfolgversprechende Projekte und eine insgesamt gute Auftragseingangslage veranlassen ihn zur klaren Aussage: „Es geht deutlich aufwärts.“

Diese Botschaft vermittelte er am letzten Arbeitstag vor dem Weihnachtsurlaub auch den Mitarbeitern. Dieses Jahr allerdings per Videobotschaft und nicht, wie gewohnt, im Rahmen der Jahresabschlussfeier. Denn auf diese Veranstaltung musste erstmals in der 75-jährigen Firmengeschichte verzichtet werden.

Das erste Mal in 75 Jahren Firmengeschichte gab es für die Mitarbeiter von Dunkermotoren keine Jahresabschlussfeier. Geschäftsführer Uwe Lorenz dankte den Beschäftigten stattdessen mit einem Lunchpaket nebst Getränk.

Als Trostpflaster erhielten die Kollegen ein Lunchpaket nebst Getränk für den gemütlichen Verzehr zu Hause. „Wir wollten trotz allem etwas im Rahmen des Möglichen tun, um unseren Beschäftigten zu danken“, erklärt er die Aktion.

Trotz zweimaligen Lockdowns, massiv gestörter Lieferketten und anderweitiger Störungen hätten die Mitarbeiter ein super Jahr geleistet. Zwar sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent geringer ausgefallen, dennoch habe man sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang die 200-Millionen-Euro-Marke knacken können. „Wir haben damit unser internes Ziel im Rahmen der Umstände erreichen können“, zeigt sich Geschäftsführer Uwe Lorenz mit dem Verlauf insgesamt zufrieden.

Die Entwicklung des vierten Quartals lasse ahnen, dass die Auslastung des Werks 2021 wieder erreicht werde. Gleichwohl habe die Krise gelehrt, dass sämtliche Planungen unter Vorbehalt stünden. „Wir planen langfristig, handeln aber kurzfristig, so wie es zum jeweiligen Zeitpunkt möglich ist“, fasst Lorenz die Strategie zusammen. „Mitten in der heftigsten Krise der zweiten Welle wären Jubelschreie vermessen, aber wir sind für 2021 gut gewappnet.“ Die Krise habe man genutzt, um „Hausaufgaben“ zu machen. Sprich: das Produktportfolio voran gebracht, die Digitalisierung weiter betrieben und Prozesse sowie Strukturen mit Blick auf das „Strategieprogramm 2025“ optimiert. Der Geschäftsführer hofft, dass das Thema Kurzarbeit bald der Vergangenheit angehört. Dieses Instrument habe über zehn Monate hinweg geholfen, punktuelle Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern und auf Entlassungen zu verzichten.

Die Mitarbeiter

Der Mitarbeiterstamm sei stabil geblieben. Rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt Dunkermotoren weltweit, 940 in Bonndorf, 170 in Subotica (Serbien) und 90 in Taicang (China). Oberste Priorität habe der Gesundheitsschutz gehabt. Dazu sei ein Pandemie-Krisenstab eingerichtet worden, der permanent Schutz- und Hygienemaßnahmen nachjustierte. „Damit sind wir gut gefahren“, fasst Uwe Lorenz zusammen.

Das Geschäftsfeld

Als großer Vorteil für eine stabile Geschäftsentwicklung habe sich einmal mehr erwiesen, dass das Produktportfolio der elektrischen Antriebe ein breites Anwendungsgebiet abdeckt, von Gebäudetechnik über Bereiche der Medizintechnik bis zur Industrieautomation. Eine zunehmende Rolle spiele die elektronische Plattform der Motorenkontrolle, was im Fachjargon „Internet of Things“ heißt. Das berge für Kunden einen hohen Nutzen, da Störungen früh kommuniziert werden könnten.

Die Lieferungen

Die heftigsten Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegelten sich in Lieferketten wider. „Die Logistikketten in der See- und Luftfracht sind aufgrund der Verknappung von Containern und fehlender Mitarbeiter massiv gestört“, beschreibt Lorenz. So dauerten Lieferungen auf dem Seeweg zwischen Europa und Asien statt sechs Wochen momentan acht bis zwölf Wochen länger.

Blick in die Zukunft

Unabhängig vom Geschäftsergebnis wird bei Dunkermotoren weiter investiert. Während in diesem Jahr rund fünf Millionen Euro vorwiegend in Automatisierung und Modernisierung der Infrastruktur flossen, sind für das kommende Jahr nennenswerte Ausgaben für bauliche Veränderungen geplant. Auch was die Ausbildung anbelangt bleibt das Unternehmen seiner Linie treu. „Wir müssen am Ball bleiben und junge Fachkräfte gut ausbilden“, sagt Uwe Lorenz mit Verweis darauf, dass alle Auszubildenden sowie Studenten fürs digitale Lernen mit Laptops ausgestattet wurden. Bis zum 11. Januar ist nun Betriebsurlaub. Bei allem Optimismus zeigt der Dunker-Geschäftsführer angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise Zurückhaltung. „Es wäre heute zu früh, zu sagen, wie es weitergeht“, meint Uwe Lorenz.