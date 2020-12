von sk

Silas Kehl aus der Klasse 6 d gewann den Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe an der Realschule Bonndorf. Sowohl mit Auszügen aus seinem selbst gewählten Text als auch dem vorgelegten Fremdtext aus Michael Endes „Momo“ überzeugte er die Jury. Diese bestand aus Rektor Felix Lehr, der Deutschlehrerin Franziska Haffner und Vorjahressiegerin Louise Preiser.

Auch die übrigen Wettbewerbsteilnehmer Jona Blatter, Leon Kühn, Taha Kilic, Sarina Selz, Kilian Haury und Jonas Sählbrandt, die sich zuvor als Sieger der klasseninternen Wettbewerbe hatten durchsetzen können, leisteten gute Beiträge. Das Juryergebnis fiel entsprechend knapp aus.

Den Ausschlag für Silas Kehls Sieg gab schließlich seine besonders gute Leseleistung im Fremdtext. Sowohl die Klassensieger als auch der Schulsieger erhielten je einen Buchpreis.

Der Vorlesewettbewerb wurde in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen aus dem Schulgebäude in das Foyer der Stadthalle verlegt, wo die Wettbewerbsteilnehmer und ihre Begleiter auch mit ausreichend Abstand zueinander Platz fanden. Gelesen wurde hinter einer Plexiglasscheibe, so konnten die Textausschnitte ohne störende Maske vortragen werden.