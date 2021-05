von Juliane Kühnemund

Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Waldshut gibt Grund zur Hoffnung, dass neben dem Einzelhandel in der kommenden Woche auch die Gastronomie wieder öffnen darf, ebenso könnten die Pläne zur Freibadöffnung am 29. Mai Wirklichkeit werden. Gewisse Auflagen gibt es aber dennoch.

Wer Gaststätten oder das Schwimmbad besuchen möchte, braucht einen tagesaktuellen Corona-Test, das heißt, der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wer sonntags in einem der Bonndorfer Gasthäuser essen oder ins Freibad gehen will, darf das mit einem Test vom Freitag oder Samstagvormittag nicht. Apotheker Christopher Schlieper bietet mit den erneut erweiterten Öffnungszeiten in der Corona-Teststation Abhilfe. „Wir öffnen die Teststation jetzt auch samstags von 18 bis 20.30 Uhr“, sagte Christopher Schlieper im Gespräch mit dieser Zeitung und fügte an, dass dieses Angebot ab dem kommenden Samstag, 22. Mai, gilt.

Die Öffnungszeiten der Corona-Teststation in der Garage bei der Schwarzwald-Apotheke Bonndorf Montag 7.30 bis 9.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr Dienstag 7.30 bis 9.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr Mittwoch 7.30 bis 12 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr Donnerstag 7.30 bis 9.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr Samstag 7.30 bis 9.30 Uhr, 18 bis 20.30 Uhr

Bereits bislang wurden in der Garage neben der Schwarzwald-Apotheke in Bonndorf kostenlose Corona-Schnelltests täglich von Montag bis Samstagvormittag angeboten. Da die Tests aber nach 24 Stunden keine Gültigkeit mehr haben, wären Sonn- und Feiertage nicht abgedeckt. Christopher Schlieper und Bürgermeister Michael Scharf haben deshalb nach einer Lösung gesucht, wie man Gastronomie und Einrichtungen, die sonntags ihre Pforten öffnen, unterstützen könnte und den Bürgern wieder ein Stück Normalität zurückgeben könnte.

Die Nachfrage

Die Lösung war, die Testmöglichkeiten auf Samstagabend auszudehnen. Und dies setzt der Bonndorfer Apotheker jetzt auch in die Tat um. Bereits bislang hatte die Teststation 27,5 Stunden in der Woche geöffnet, bis zu 1400 Personen hatten dieses Angebot pro Woche genutzt, berichtet Christopher Schlieper, der für die Corona-Tests drei Mitarbeiterinnen einsetzt und angesichts des Aufwandes noch zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hat.

Das Apotheken-Team trage jetzt auch die zusätzlichen Öffnungszeiten am Samstagabend mit, lobte der Pharmazeut die Einsatzbereitschaft seiner Truppe. Schlieper setze im Übrigen auf hochwertige Schnelltests, die, wie er verspricht, dank einer vorausschauenden Organisation auch ausreichend zur Verfügung stehen – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Testwilligen auch ohne Anmeldung bedient werden können.

Die Corona-Schnelltests hält Christopher Schlieper für ein wichtiges Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie – neben dem Impfen. Er verweist dabei darauf, dass auch die Bonndorfer Ärzte Corona-Tests anbieten. Die Stadt sei, was die Früherkennung von Covid-19 betrifft, sehr gut aufgestellt. Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Notbremse nun tatsächlich soweit gelockert werden kann, dass Einzelhandel, Gastronomie, Schwimmbad und auch Beherbergungsbetriebe wieder ihre Pforten öffnen können.