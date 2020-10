von Martha Weishaar

Susanne Feser ist sauer. Infolge einer Operation am rechten Bein kann sie seit einigen Wochen nur mit dem Rollstuhl aus dem Haus. Autofahren ist derzeit gar nicht drin. Also muss sie mit dem Linienbus zu ihrem Arbeitsplatz in Lenzkirch fahren. Dieses Unterfangen gestaltet sich für die Bonndorferin jedoch als schier unmöglich. Denn längst nicht alle Linienbusse sind barrierefrei ausgestattet. Umständlich ist es zudem, verlässlich herauszufinden, zu welcher Uhrzeit barrierefreie Busse fahren.

Susanne Feser ärgert sich darüber, dass Menschen mit Handicap viele Hindernisse überwinden müssen, nicht nur im öffentlichen Nahverkehr. | Bild: Martha Weishaar

„Busse mit diesen wahnsinnig hohen Stufen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Leider sind längst nicht alle Busse Niederflurbusse oder verfügen über eine ausklappbare Rampe, die es Rollstuhlfahrern ermöglicht, problemlos ein- und auszusteigen“, schimpft die Frau. Und verweist darauf, dass barrierefreie Busse auch Reisenden mit Kinderwagen, Rollkoffern oder Fahrrädern sowie Senioren mit Rollatoren den Ein- und Ausstieg erheblich erleichtern würden. „Es geht schließlich nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern auch um die zunehmende Zahl älterer Fahrgäste, die den Öffentlichen Nahverkehr nutzen sollen, anstatt selbst Auto zu fahren. Und auch der Umweltaspekt spielt eine wichtige Rolle“, erklärt Susanne Feser ihr Ärgernis. Sie hat den Eindruck, dass in Städten weitaus mehr barrierefreie Busse eingesetzt werden, als im ländlichen Raum. „Alles andere scheint wichtiger zu sein. Menschen mit Handicap haben einfach keine Lobby, obwohl Niederflurbusse ein Komfort wären, der allen Fahrgäste zu Gute kommt.“

Einige Herausforderungen

Susanne Feser arbeitet seit Monaten von zu Hause aus. Ab und zu lässt es sich jedoch nicht vermeiden, das Homeoffice zu verlassen und sich mit Kollegen vor Ort auszutauschen. Dazu ist die Frau momentan auf den Bus angewiesen. „Allein herauszufinden, wer der richtige Ansprechpartner für mein Ersuchen ist, war eine Herausforderung“, sagt Susanne Feser im Gespräch. Dass Bonndorf an der Grenze zweier Landkreise liegt und damit in die Zuständigkeit zweier Verkehrsverbunde fällt, machte die Sache nicht einfacher. Irgendwann habe sie erfahren, dass sie bei einer Stelle in Freiburg anrufen müsse, um zu erfahren, wann im jeweils gewünschten Reisezeitraum ein barrierefreier Bus fährt. Dabei kam allerdings auch schon mal vor, dass sie die lapidare Antwort erhielt: „Das kann ich Ihnen auch nicht sagen.“

Es ist keineswegs so, dass barrierefreie Busse verlässlich zur jeweils selben Zeit fahren. Auch aus der Elektronischen Fahrplan Auskunft (EFA) gehe nicht hervor, ob ein Bus barrierefrei sei. Einmal habe sie vergessen, sich rechtzeitig telefonisch zu erkundigen. Eine sehr freundliche Busfahrerin und weitere Passagiere halfen ihr dann zwar beim Ein- und Aussteigen. „Doch die Busfahrerin allein hätte meinen Rollstuhl nicht in den Bus hieven können. Auch sie brauchte die Hilfe anderer Fahrgäste.“

Busfahren fast unmöglich

Susanne Feser musste in den zurückliegenden Wochen feststellen, dass es für Menschen im Rollstuhl nahezu unmöglich ist, spontan Bus zu fahren. Anfangs sei sie dem Irrtum aufgesessen, das Rollstuhlsymbol auf dem Fahrplan stehe für barrierefreie Busse. Weit gefehlt. „Auf Nachfrage erfuhr ich, dass sich das Symbol lediglich darauf bezieht, dass die Haltestelle erhöht ist. Ich weiß nicht, was das soll! Wenn ich erst mal an der Bushaltestelle bin, sehe ich das ja selbst. Da brauche ich diesen Hinweis nicht mehr.“

Susanne Feser wünscht sich, dass alle Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs künftig behindertengerecht ausgestattet werden. Aus diesem Grund hat sie sich mit ihrem Anliegen bereits auch schriftlich an die Landräte der beiden benachbarten Landkreise Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald gewandt. „Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, machen sich oftmals gar keine Gedanken“, sagt die Bonndorferin, auch im Hinblick auf hohe Bordsteinkanten, die Rollstuhlfahrern das Vorwärtskommen erschweren.

Eine Stellungnahme der Deutsche Bahn AG über barrierefreies Busfahren in der Region war bis Redaktionsschluss leider nicht zu erhalten.