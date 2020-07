von Stefan Limberger-Andris

Leiharbeit, Werkverträge, Fleischkonsum und -markt – das sind Themen, die die Adler OHG in Bonndorf stark beschäftigen. Jetzt hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angenommen, der Werkverträge in der Schlachtung und Zerlegung von Tieren sowie in der Fleischverarbeitung ab 2021 verbietet.

Ohne Leiharbeiter und auch Personen, die über Werkverträge beschäftigt sind, werde es wohl bei der Adler OHG künftig sehr schwierig werden, wenn betriebliche Arbeitsspitzen aufgefangen werden müssen, zeigte sich Marie-Luise Adler, geschäftsführende Gesellschafterin, bei einem Unternehmensbesuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann sicher.

Das Unternehmen arbeite eingehende Aufträge, ohne einen großen Auftragsbestand zu bilden, zügig ab, fügte Senior Peter Adler, geschäftsführender Gesellschafter, an. Es gebe zudem gewisse Produktionslinien, etwa die überwiegend im Einzelhandel abgesetzte Wurstsalatproduktion, die im Sommer nachfragebedingt mit zwei personellen Schichten gefahren werden müsse, erklärte Marie-Luise Adler. Hierfür sei der Einsatz von Leiharbeitern bedeutsam. Im Winter reiche dagegen eine Schicht aus. Hauptprodukte wie Rohschinken und der Schwarzwälder Schinken weisen laut Adler ganzjährig einen recht konstanten Absatz auf.

Auch für die Adler OHG werde es zunehmend schwieriger, ausreichend Mitarbeiter aus der Region zu gewinnen, obgleich das Ausbildungsangebot der Adler OHG breit gefächert sei. Trotzdem oder gerade wegen der nicht ganz einfachen Nachwuchsgewinnung bleibe das Thema Ausbildung für das Unternehmen bedeutsam.

Die Adler-Produktion für das regionale Geschäft werde durch den betriebseigenen Schlachtbetrieb bedient, erläuterte Peter Adler. Adler vergebe wenige betriebliche Arbeiten über Werkverträge – das Zerlegen und Zuschneiden des Schwarzwälder Schinken und weiterer Schinkenprodukte, wie Marie-Luise Adler erst kürzlich in einem Interview mit dieser Zeitungerläuterte. In der Schinkenzerlegung gebe es noch wenige selbstständige Einzelunternehmer, die auch noch andernorts tätig seien oder aus dem landwirtschaftlichen Bereich kämen.

Die derzeitige politische Diskussion, gesetzlich nur noch betriebliche Angestellte zur Schlachtung und Fleischverarbeitung zuzulassen, beobachte man gespannt, unterstrich Marie-Luise Adler beim Pressetermin. Die kleine von der Adler OHG wirtschaftlich betriebene Schlachterei sei seit mehr als drei Jahrzehnten behördlich bekämpft worden, erinnert sich Betriebsleiter Klaus-Josef Högg, der im Jahr 1988 zum Unternehmen kam.

Fleischkonsum geht zurück

Als Teil der deutschen Fleischbranche verspüre auch das Bonndorfer Familienunternehmen durchaus den tendenziellen Rückgang des Fleischkonsums und mache sich Gedanken, wie dem begegnet werden könne, äußerte Peter Adler. Regionalisierung der verwendeten Produkte, Bio-Fleischproduktion – sind dies Auswege für Unternehmen wie Adler? Das Bonndorfer Unternehmen produziere auch Bio-Schwarzwälder Schinken, sagte Marie Luise Adler. Es sei ein Ziel der Branche, die Lebensmittelqualität fortlaufend zu verbessern, hier gehörten die Tierwohl-Label als Baustein dazu. Peter Adler sagte: Er selbst gehe vom Grundsatz aus, dass es im wirtschaftlichen Interesse eines Fleischproduzenten liegen müsse, dass es einem Tier zu Lebzeiten gut gehe. Denn dann gedeihe es gut, auch ohne übermäßigen Einsatz von Antibiotika, der seiner Meinung nach übrigens besser geregelt werden müsse.

Alternativen sind schwierig

Auch die Bio-Fleischproduktion sei aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten differenziert zu sehen, fügte Peter Adler an. Bei Bio-Rindfleisch entstünden um ein Fünftel bis ein Drittel höhere Erzeugungskosten, beim Schweinefleisch dagegen bis zum Doppelten. Ein umfangreicher Einstieg in dieses Marktsegment lohne sich deshalb für die Adler OHG nicht.

Mit dem Schwarzwälder Schinken als geschützte regionale Marke biete auch die Adler OHG ein Produkt hoher Qualität an, sagte Marie-Luise Adler. Dies, obwohl für dessen Produktion auch Schweine verarbeitet werden, die nicht aus dem Schwarzwald stammen, hier jedoch verarbeitet worden sein müssen. Es sei kein Geheimnis, dass im Schwarzwald gar nicht genügend Schweine gehalten werden können, um die Nachfrage am Markt bedienen zu können. Ein Anspruch, Fleisch für den Schwarzwälder Schinken müsse seinen Ursprung auch im Schwarzwald haben, lasse sich nicht vollumfänglich umsetzen.

Trotzdem habe Regionalität unternehmerische Bedeutung, unterstrich Klaus-Josef Högg. Peter Adler fügte hinzu: Erschwerend sei für kleinere Unternehmen wie die Adler OHG in Bonndorf allerdings, mit Regionalfenstern als Marktinstrument den Direktkunden zu erreichen. Marktwirtschaft in einem Oligopol, wie es im deutschen Lebensmittelmarkt bestehe, sei kaum möglich.