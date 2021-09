von sk

„Wir freuen uns auf einen Abend klassischer Kleinkunst, musikalisch, akrobatisch und witzig!“ So kündigt der Bonndorfer Folktreff das „Duo Luna Tic“ für den 18. September in der Bonndorfer Stadthalle an. Die Freude bei der Bonndorfer Kleinkunstinitiative ist auch deshalb groß, weil die Kulturbranche immer noch schwer gebeutelt ist von der Corona-Krise. Alleine beim Folktreff seien alle Termine bis Ende 2022 wegen der vielen Verschiebungen bereits vergeben. Alle Veranstaltungen, die man abhalten durfte, hätten auch stattgefunden.

Termin und Karten Das Duo Luna Tic gastiert am Samstag, 18. September, 20.30 Uhr (Türöffnung um 19.30 Uhr), beim Folktreff in der Bonndorfer Stadthalle. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 22 Euro (Mitglieder des Folktreff zahlen je 2 Euro weniger). Erhältlich sind sie in der Touristinformation Bonndorf, Martinstraße 5, oder im Internet (www.folktreff-bonndorf.de).

„Dabei haben wir glücklicherweise keine einzige Ansteckung nachverfolgen müssen. Unser Sicherheitskonzept wurde sogar von allen folgenden Veranstaltungen in der Stadthalle, wie etwa Parteitagen, übernommen“, erklärt die Vorsitzende Gudrun Deinzer. Dennoch herrsche eine große Verunsicherung bei den Besuchern von Kleinkunstveranstaltungen, was sich bisher in niedrigen Zuschauerzahlen widerspiegele.

Das Duo Luna Tic bestehend aus Stéfanie Lang aus Genf und Judith Bach, geboren in Berlin, gehört seit über 15 Jahren der internationalen Kleinkunstszene an. | Bild: Nelli Rodriguez

„Wir haben Verständnis dafür. Deshalb werden wir unabhängig von gesetzlichen Lockerungen bis auf Weiteres die Abstände einhalten, an die sich die Menschen in den schlimmen Zeiten der Krise gewöhnt haben“, so Deinzer. Die Freude bei Künstlern und Besuchern sei umso größer, dass wieder live gespielt werde. „Und das spürt man auch, wer also nicht kommt, versäumt garantiert etwas“, wirbt die Vorsitzende.

Das Duo Luna Tic, bestehnd aus Stéfanie Lang aus Genf und Judith Bach, geboren in Berlin, gehört seit mehr als 15 Jahren der internationalen Kleinkunstszene an. Die Wege der Beiden kreuzen sich erstmals während der gemeinsamen Ausbildung in der Scuola Teatro Dimitri im kleinen Dorf Verscio im Tessin. Dort gibt es im Theaterkeller nur ein einziges Klavier, an dem die überaus feurigen Proben für das allererste Konzert in der Dorfpizzeria beginnen. So ein Enthusiasmus steckt an. Nachdem sie das Diplom für Bewegungsschauspiel erhalten, gründen sie das Duo Luna Tic und touren seither als Claire und Olli durch die Welt der großen Kleinkunstszene. Dank der Vielsprachigkeit des Klavier-Akrobatik-Lieder-Kabaretts gibt es Auftritte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien.

Die Beiden arbeiten nach wie vor mit Regisseuren wie Federico Dimitri zusammen, mit dessen Co-Regisseur Sebastian Fenner und auch noch mit Tom Ryser, dem „Hausregisseur“ von Ursus und Nadeschkin. Ergebnis sind außer einer Fülle von Programmen, einschlägige Preise. Etwa der Jurypreis und Publikumspreis „SurPrize“ im italienischen Bozen, oder auch der Jury- und Publikumspreis „St Ingberter Pfanne“.

Auch die Presse ist überzeugt von Stéfanie Lang und Judith Bach als Duo Luna Tic: „Unbeschreiblich! Wer sollte diese Fülle an Witz und treffender Komik, diese musikalische und wortakrobatische Bühnenkunst beschreiben? Die zwei Frauen haben ihr Publikum begeistert“, heißt es aus dem benachbarten Schaffhausen. „Nach der Pause schoss das Duo Luna Tic den Vogel ab und begeisterte das Publikum mit einem Husarenritt durch den Garten der Emotionen“, konstatiert man in Baden-Baden. In der Tat lebt das Programm von aberwitzigen Wortspielereien und spritziger Situationskomik, die authentischer nicht sein könnte.