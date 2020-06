von Stefan Limberger-Andris

Sie wagen einen zweiten Anlauf, die Fotografen Andreas Färber aus Bonndorf und Gabriel Schropp aus Reiselfingen sowie das Team der Stadtbibliothek. Die „Kulinarische Wanderung entlang der Wutach – Eine Liebeserklärung mit Fotografien von Andreas Färber und Gabriel Schropp“, ursprünglich geplant für den 19. März, war dem Lock-down im Zuge der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nun wird die Veranstaltung allerdings an zwei Terminen im Juni nachgeholt.

Sehen und genießen

Im Geiste wandern und ein leckeres Menü genießen, kulinarisch und mit den Augen die Region erleben – Flora Jägler aus dem Leitungsteam der Stadtbücherei im Bonndorfer Schloss sowie Andreas Färber und Gabriel Schropp haben es sich auch diesmal zum Ziel gesetzt, Gaumenfreuden und die Vorstellung eines Wutachschluchtbildbands, der im vergangenen November erschienen war, zu vereinen.

Maximal 21 Teilnehmer

Der Veranstaltungstitel „Kulinarische Wanderung entlang der Wutach – Eine Liebeserklärung mit Fotografien von Andreas Färber und Gabriel Schropp“ ist bereits ein verbales Entrée, das in ein Drei-Gänge-Menü münden wird, das von Kreativkoch Willi Sibold im Restaurant „Germania“ zubereitet wird. 42 Gäste hätten in der Bonndorfer Lokalität für eine solche Veranstaltung normalerweise problemlos Platz gefunden, doch die Inhaberinnen Conny und Marion Adler mussten wegen der Corona-Vorgaben umplanen. So sind bei jedem der beiden Termine bloß maximal 21 Personen zugelassen.

Buchvorstellung als Zwischengang

Die Gäste dürfen tafeln, zwischen den einzelnen Gängen, die „Germania“-Koch Willi Sibold in der Küche zauberte, werden Andreas Färber und Gabriel Schropp ihr Buch in drei Sequenzen vorstellen. Präsentiert auf einer Leinwand und mit Erläuterungen versehen, werden Fotografien gezeigt, die die beiden Autoren in dem Naturschutzgebiet über Jahre hinweg für das Buchprojekt aufnahmen. In einer zweiten Sequenz können die Gäste in eine musikalisch untermalte Bilderfolge eintauchen. Der dritte Abschnitt ist einer Lesung aus dem prägnanten Textteil des Buches reserviert.

Diesmal zwei Termine

Die „Kulinarische Wanderung entlang der Wutach“ mit Andreas Färber und Gabriel Schropp mit Essen in der „Germania“ findet mit dem ersten Termin am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, für Karteninhaber der Nummern 1 bis 21 statt. Der zweite Termin ist am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr für Karteninhaber ab Nummer 22. Soweit möglich, wurden alle Kartenkäufer telefonisch informiert. Bei Unklarheiten können sich Karteninhaber bei Flora Jägler und Ingrid Bühler von der Stadtbibliothek unter der Telefonnummer 07703/91 99 78 melden.