von Martha Weishaar

Tanja und Alexander Bichert aus Bonndorf sind bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften der Standardtänzer auf dem zweiten Platz gelandet. Damit ist das Ehepaar Vize-Landesmeister in der Senioren D-II-Klasse. Ausgetragen wurde das Standardturnier in Elztal-Dallau, organisiert vom Tanzsport-Zentrum Mosbach. Für die Bonndorfer Tänzer ist dies in ihrer noch verhältnismäßig kurzen Karriere als aktive Turniertänzer der bedeutendste Erfolg.

Tanja und Alexander Bichert belegten in ihrer Kategorie bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften den zweiten Platz. | Bild: Klaus Butenschön

Ende 2016 begannen Tanja und Alexander Bichert damit, ihre Begeisterung für den Tanzsport im sportlichen Wettkampf zu messen. Ging die Initiative zum Tanzen anfangs noch von Tanja Bichert aus, so war es im nächsten Schritt Alexander Bichert, den das sportliche Kräftemessen mit anderen Paaren reizte. Im Tanzsportclub Blau-Weiß in Waldshut trainieren sie seit Oktober 2015 bei Vereinstrainer Markus Zunker. Aufgrund der wechselnden Schichtarbeitszeiten können die Beiden allerdings nur im zweiwöchigen Rhythmus am Training teilnehmen. Damit das klappt, mussten sie ihre Arbeitszeit erst einmal zusammenlegen. Zusätzlich zum Gruppentraining im Verein nimmt das Paar monatlich einige Einzeltrainingsstunden und nutzt jedes Wochenende zum Training, um neue Tänze oder Figuren zu lernen.

Turniertanzen ist für Tanja und Alexander Bichert zur Leidenschaft geworden. | Bild: Klaus Butenschön

Wie kam das Ehepaar, das seit mehr als 25 Jahren verheiratet ist, zu diesem Hobby? „Uns fielen immer wieder Paare auf, die schön tanzten“, erzählen beide. Also besuchten sie eine Tanzschule und fingen Feuer. Der Schritt zu Turniertänzen war nur eine Frage der Zeit. Was die musikalischen Vorlieben anbelangt, tickt das Ehepaar nicht unbedingt gleich. Während Alexander Bichert eine Vorliebe für langsamen Walzer hat, liebt Tanja Bichert Salsa, genauer gesagt Cuban Style Salsa. Da passte es, dass das Ehepaar im vergangenen Jahr eine Kubareise unternahm und dort Gelegenheit hatte, dieser Leidenschaft zu frönen.

Ziel für die Zukunft Tanja und Alexander Bicherts Ehrgeiz ist geweckt. Sie haben sich als Ziel gesetzt, möglichst bald von der D- in die höhere Klasse aufzusteigen. Dort gelten andere Kleidervorschriften. Materialien mit Leuchteffekten, Schmuck, Applikationen oder Zierrat sind nicht erlaubt. Die Tanzkleider, wie man sie aus Fernsehübertragungen von Turniertänzern kennt, sind erst ab höheren Klassen erlaubt, beschreibt Tanja Bichert das Regelwerk. 27 Punkte fehlen Tanja und Alexander Bichert noch zum Aufstieg. Die müssen sie sich bei Turnieren verdienen. Pro Paar, das man in einem Turnier schlägt, gibt es einen Punkt. Da in ihrer Klasse oftmals nur vier oder fünf Paare antreten, ist dies ein mühsamer Prozess.

Während es in Kuba beim Salsatanzen recht locker zuging, war bei den Landesmeisterschaften höchste Konzentration gefordert. „Die größte Herausforderung für uns war, Ruhe zu bewahren und im Takt zu bleiben“, schildert das Paar die Gefühlslage während des Wettkampfs. In ihrer Kategorie D, Seniorenklasse II, mussten sie langsamen Walzer, Tango und Quickstepp vorführen. Da von elf Paaren drei absagten, standen acht Paare im Wettstreit. Sieben Wertungsrichter suchten aus der Vorrunde die besten sechs Paare aus, die in der Endrunde um die besten Plätze tanzten. Stolz und glücklich waren Tanja und Alexander Bichert, dass sie nur vom Tanzpaar Ruppert/Sajkovic vom Tanssportclub Villingen-Schwenningen geschlagen wurden.