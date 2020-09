von Stefan Limberger-Andris

Herr Fechtig, mit welchen persönlichen Erwartungen sind Sie ins Amt gestartet?

Natürlich hat man im Vorfeld einen beschränkten Blick auf Themen in der eigenen Gemeinde, einige wenige Probleme, welche einem im persönlichen und beruflichen Umfeld sehr beschäftigen. Und natürlich hat man die Erwartung dann bestimmte Dinge mal schnell zu beeinflussen und zu ändern. Aber ich wollte auch mit Offenheit an diese politische Arbeit heran gehen. Ich fand es spannend, wie man durch die Arbeit im Vorfeld dann zu bestimmten Entscheidungen kommt.

Wie persönlich gut aufgenommen fühlten Sie sich in das Gremium bzw. in Ihre Fraktion?

In beiden Fällen habe ich mich sofort wohl gefühlt. Da haben die alten Hasen im Gemeinderat ihres sehr wohl dazu getan. Und ich für meinen Fall bewerte es positiv, dass dieses Gefühl auch über die Fraktionen hinaus geht.

Erhielten Sie Unterstützung seitens der Verwaltung, sich über Ihre Rechte und Pflichten als Ratsmitglied umfassend zu informieren? Welche?

Ich empfand die Unterstützung der Verwaltung top. Man bekam Unterlagen, es wurden an Samstagen die Rechte und Pflichten in den verschiedenen Sachgebieten erklärt. Bürgermeister Michael Scharf hat in den ersten Sitzungen die Themen, das Vorgehen und die eventuellen Konsequenzen sehr genau erklärt, bevor eine offizielle Entscheidung getroffen wurde. Es wurden Serientermine gestartet, bei denen vor Ort die laufenden Projekte erklärt und gezeigt wurden, beispielsweise Schule, Friedhof, Straßenbau, Breitband. Von Seiten der Verwaltung wurden wir aufgefordert, zu jeder Zeit nachzufragen, Vororttermine im Rathaus zu machen. Dies alles wurde sehr ernst und zügig bearbeitet.

Wie empfinden Sie die Diskussionskultur im Rat?

In den öffentlichen Sitzungsteilen empfinde ich die Diskussionskultur sehr gut, da ist aber meist auch schon die eigentliche Diskussion durch, es wird nur noch entschieden. Bei den nicht-öffentlichen Diskussionen wird zum Teil hart gerungen, und das muss auch so sein. Dieses Früchtchen darf noch nachreifen!

Welche kommunalpolitischen Themen brennen Ihnen unter den Nägeln?

Vor Corona waren für mich Themen wie Wirtschaft, Bildung, Teilorte sehr wichtig. Im Moment steht bei mir der Focus auf den Finanzen, der Grundlage für alle weiteren Schritte.

Wie haben Sie die Monate ohne Sitzung in der Corona-Phase empfunden? Wurden Sie in dieser Phase von der Verwaltung und auch durch die Fraktionsspitze ausreichend über Entwicklungen informiert oder hätten Sie sich mehr gewünscht?

Wir bekamen sehr gut ausgearbeitet Corona-Briefe. Aber gelinde gesagt, die Arbeit im Rat, an der Front, kann dies natürlich nicht ersetzen. Die Zeit war schrecklich in allen Lebenslagen, privat, betrieblich, kommunal. Aber wem will man Vorwürfe machen? Es ist eine Lage, die niemand kannte, jeder hat sein Möglichstes getan, da bin ich überzeugt.

Hat sich Ihre Einstellung zur kommunalpolitischen Arbeit in Bonndorf geändert, seit Sie selbst im Gremium mitwirken? Haben Sie beispielsweise mehr Verständnis dafür, dass die Mühlen der Verwaltung manchmal nur langsam mahlen, oder durchaus Wünschenswertes nicht, oder nicht sofort umsetzbar ist?

Meine Einstellung hat sich total geändert, die Themen sind viel weitgreifender als vorher gedacht, der Tellerrand ist wesentlich größer, welchen man überblicken muss. Ich finde, dass die Bonndorfer Mühlen sehr schnell arbeiten, das hat mich selbst überrascht. Die Schnittstellen zur großen Politik finde ich kompliziert und träge. Aber ich empfinde die Arbeit im Gremium wesentlich interessanter, als ich mir dies zuvor vorgestellt habe! Und bei den Wünschen in solch einem Gemeinderatsgremium ist es halt Gesetz, dass man manchmal verliert und auch manchmal gewinnt. Das Wichtigere dabei ist, dass am Ende nach den kontroversen Diskussionen die besten demokratischen Entscheidungen daraus hervorgehen.