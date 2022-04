von Juliane Kühnemund

Ein dickes Paket an Bauarbeiten hat der Bonndorfer Gemeinderat für das Jahr 2021 geschnürt. Bei etlichen Projekten kam es allerdings zu Verzögerungen. Über den Stand der Dinge bei den Bauarbeiten berichteten Stadtbaumeister Michael Glück und Rechnungsamtsleiter Nikolaus Riesterer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die 2021 aufgrund des Baurückstaus noch nicht ausgegebenen Mittel (Ausgaben in Höhe von vier Millionen Euro) und auch die noch fehlenden Einnahmen (1,3 Millionen Euro), wurden auf das Haushaltsjahr 2022 (Ermächtigungsübertragung) überstellt.

Kindergarten Obertal

Als Sorgenkind bezeichnete Stadtbaumeister Michael Glück den Neubau beim Kindergarten Obertal, für den 685.000 Euro im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt wurden. Mehrere Probleme seien hier zusammengekommen: Das Tiefbauunternehmen habe Kapazitätsengpässe, der Planer sei lange Zeit krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt gewesen und jetzt würden auch noch die Materialpreise explodieren. Kanäle und Leitungen seien mittlerweile zwar größtenteils verlegt, man warte aber noch auf die Pläne für den Hochbau. Ohne Pläne habe man auch keine Möglichkeit, die Bauarbeiten zu beschleunigen, meinte der Experte vom Stadtbauamt und fügte an: „Wir sind mit dieser Baumaßnahme noch ganz am Anfang.“

Neben der Verzögerung, die man nun einmal nicht ändern könne, müsste nun – durch die steigenden Materialpreise – auch mit Mehrkosten für das wichtige Projekt gerechnet werden. Im Gemeinderat stieß diese Nachricht zwar auf Verständnis, es machten sich aber auch Sorgenfalten breit. Gemeinderat Tilman Frank (SPD) brachte die Sache auf den Punkt. „Wir brauchen die zusätzlichen Kindergartenplätze dringend“, sagte er auch mit Blick auf die Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die in den Einrichtungen untergebracht werden sollten.

Der Waldkindergarten

Im Zusammenhang mit dem Thema Neubau des Kindergartens Obertal verkündete Stadtbaumeister Michael Glück auch gute Nachrichten im Gemeinderat: Der Waldkindergarten soll im Herbst fertiggestellt sein. Wie der Stadtbaumeister erläuterte, ist nun auch ein Standort dafür gefunden. Der Waldkindergarten soll beim Sportplatz auf einem ebenen städtischen Grundstück errichtet werden.

Straßen im Bierbrunnen

Bei der vorgesehenen Straßensanierung im Bierbrunnen, inklusive der Erneuerung des kompletten Leitungssystems (knapp 800.000 Euro wurden hierfür im Haushalt 2021 eingestellt), stecke man in der Planungsblase fest. Notwendig sei nach den neuesten Vorschriften eine Regenwasseraufbereitung. Insgesamt stehe die wasserrechtliche Genehmigung aus. Glück will das Großprojekt „richtig machen“, ein Schnellschuss habe keinen Sinn, es müsse sorgfältig geplant werden. Wenn alles gut läuft, könne man eventuell noch in diesem Jahr mit der Baumaßnahme beginnen, eine Fertigstellung sei aber 2022 nicht möglich. Auch hier muss nach Glücks Worten mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden.

Bei der geplanten Sanierung „Im Bierbrunnen“ steckt man in der Planungsblase fest. | Bild: Juliane Kühnemund

Weitere Projekte

Noch nicht ganz geklärt ist nach Informationen der Verwaltung, wie die Fassadensanierung des Bonndorfer Schlosses finanziert werden soll. Gibt es einen Zuschuss, oder nicht? Dieser Frage wolle man nochmals nachgehen. Insgesamt stecke man auch hier noch in der Planungsphase. Der Landkreis Waldshut, der sich an dem Projekt beteiligt, habe aber Mittel zur Verfügung gestellt. Im Bonndorfer Haushalt 2021 wurden 317.000 Euro dafür eingestellt.

Ins Stocken geraten sind nach Auskunft des Stadtbauamts auch die Planungen für das Neubaugebiet „Mittlishardt IV“ (knapp 94.000 Euro) und die Erweiterung des Gewerbegebiets „Breitenfeld“ (44.500 Euro). Bei beiden Projekten sei man auf die Arbeit des beauftragten Ingenieurbüros angewiesen, so Michael Glück, Ergebnisse würden aber noch ausstehen. Diese Tatsache veranlasste Gemeinderat Ingo Bauer (CDU) zu der Aussage: „Wir sollten uns künftig bei den Ingenieurbüros breiter aufstellen, schließlich wollen wir vorankommen.“

Voran geht es beim Neubau des Bürgerhauses in Brunnadern. Mit dem Hochbau wurde Anfang der vergangenen Woche begonnen, in zwei Monaten soll der Rohbau fertig sein, informierte Michael Glück. Umbauarbeiten an der Grundschule sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, ebenso die Arbeiten zur Fassadensanierung an der Realschule, hier ist der Auftrag vergeben. Arbeiten am Freibad und an der Breitbandversorgung sind nahezu abgeschlossen, auch beim Feldwegbau werde man in diesem Jahr aktiv. Auch hier müsse mit einer Kostensteigerung von 20 bis 30 Prozent gerechnet werden.