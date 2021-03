von Stefan Limberger-Andris

Es ist wieder etwas mehr Abwechslung in den Alltag eingekehrt, obgleich von Normalität früherer Tage noch keine Rede sein kann. Katja Stark, Geschäftsführende Heimleiterin von St. Laurentius in Bonndorf, zeigte sich auf Anfrage dieser Zeitung froh, dass nach den Impfterminen gegen das Coronavirus mittlerweile eine deutlich verbesserte Situation in der Senioren- und Pflegeeinrichtung vorherrsche.

Die impfwilligen Bewohner von St. Laurentius sowie Pflegekräfte seien mittlerweile geschützt, am Mittwoch erhielten impfwillige Gäste aus der Tagespflege ihre zweite Dosis, erläuterte Katja Stark. Mit der Impfung sei ein bisschen mehr Alltag in die Bonndorfer Einrichtung zurückgekehrt, bewertet die Heimleiterin die Entwicklung. Wohnbereichsübergreifende Aktionen seien unter Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung wieder möglich – Katja Stark erwähnt Rätsel-, Bastel- und Backrunden.

Das gemeinsame Singen sei allerdings weiterhin untersagt. Mit den von den Bewohnern gut angenommenen Treffen sei wieder ein zielgruppenorientiertes Arbeiten möglich. Die Bewohner nehmen die Angebote mit großer Freude an. In den vergangenen Monaten habe man sich in der Arbeit räumlich an den Einheiten der Senioreneinrichtung orientieren müssen – mit den dort vorherrschenden, teils doch heterogenen Interessen der Bewohner.

Trotz leichter Entspannung nach den Impfterminen in der Senioreneinrichtung bleiben Verwaltung und Mitarbeiter aufmerksam, versicherte Katja Stark. Jeder Mitarbeiter werde, entsprechend der behördlichen Auflagen, drei Mal pro Woche mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Besucher können zwar ohne Voranmeldung im Heim vorbeischauen, werden jedoch im Begegnungsraum der Einrichtung durch externes Personal auf das Virus getestet.

Ein negatives Testergebnis dieser Klientel gelte für 48 Stunden – immerhin, so Katja Stark. Probleme bereite hierbei allerdings die doch unterschiedliche Besucherfrequenz. Der Zeit- und Personalaufwand sei momentan hoch, aber insgesamt gesehen umsetzbar, da dies in gute Organisationsstrukturen eingebettet sei. Noch vor Kurzem habe sich jeder Besucher anmelden und dann vor jedem Besuch einem Schnelltest unterziehen müssen.

Sie sei froh über das Engagement der Stadtverwaltung, der Mitarbeiter der Senioren- und Pflegeeinrichtung sowie der Impfteams in den vergangenen Wochen. Ohne große Diskussionen sei beispielsweise die Stadthalle für eine Impfaktion zur Verfügung gestellt worden, impfende Ärzten hatten großes Lob ausgesprochen für die Organisation.