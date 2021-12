von Juliane Kühnemund

Er hat in Sachen Breitbandausbau hervorragende Arbeit geleistet: Matthias Ketterer, der die Leitung des von der Stadt eigens dafür eingerichteten Amts für Breitband übernommen hat. Das Mammutprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro neigt sich jetzt nach vier Jahren seinem Ende entgegen, die Arbeiten für den letzten förderfähigen Hausanschluss im Steinatal wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vergeben.

Matthias Ketterer blickt im Gespräch zufrieden auf die umfangreiche Arbeit zurück. „Es war ein super tolles Projekt“, sagt er und lobt, dass viele beteiligte Personen, Institutionen und Unternehmen unkompliziert zusammengearbeitet haben. Sehr erfreulich sei die Unterstützung von Stadtförster Steffen Wolf, Forst BW und von Landwirten gewesen, wenn es darum ging, Leitungen durch forstliche Grundstücke, Felder oder Wiesen zu ziehen. „Alle haben mitgezogen“, sagt Ketterer und erwähnt noch eine Tatsache, die ihn zufrieden stellt: „Es gab keinen einzigen Arbeitsunfall.“

Netz gehört der Stadt

Das Breitbandnetz selbst gehört der Stadt Bonndorf, Betreiber des Netzes ist die Firma Stiegeler. Dies bedeute aber nicht zwingend, dass Verträge ausschließlich mit dem Betreiber abgeschlossen werden können. Das Netz sei generell offen auch für andere Telekommunikationsunternehmen, informierte Matthias Ketterer. Derzeit sei es jedoch noch so, dass sich andere Anbieter, die das Netz nutzen wollen, mit Stiegeler in Verbindung setzen müssen.

In einigen Jahren werde sich dies aber etwas liberaler gestalten, vergleichbar mit der Situation bei den Stromanbietern. Bis Ende März wird Matthias Ketterer auf jeden Fall noch mit den abschließenden Arbeiten am Bonndorfer Breitbandnetz beschäftigt sein, dann gehe es an die Bestandspflege und die Dokumentation. Wie es für ihn persönlich beruflich weitergeht, das sei offen, so Ketterer.