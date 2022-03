von Stefan Limberger-Andris

Auf eine erweiterte Basis stellt Leiterin Katja Stark die ehrenamtliche Arbeit im Alten- und Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf. Über das bisherige, an den Senioren direkt orientierte Engagement hinausgehend, ist nun auch projektbezogene Hilfe in der Einrichtung möglich. Koordiniert wird dies durch Mitarbeiter Marvin Eichkorn, der seit Januar den neu eingerichteten Bereich Betreuung und Ehrenamt leitet.

Das Ehrenamt habe durch die Corona-Restriktionen grundsätzlich gelitten, auch die Verwaltung habe dies zu spüren bekommen, sagt Katja Stark. Hilfsangebote aus der Pandemiezeit, die man zunächst nicht habe wahrnehmen können, sollen nun in die für die Einrichtung erweiterte Ehrenamtsdefinition integriert werden.

Klare Strukturen für das Ehrenamt

Mit Marvin Eichkorn habe man einen Ansprechpartner gewinnen können, der dem erweiterten Ehrenamtsgedanken klare Strukturen geben kann, freut sich Katja Stark im Gespräch. Die Unterstützung der Ehrenamtlichen sei für die Senioren wie auch für die Mitarbeiter des Seniorenpflegeheims von unschätzbarem Wert – sei es beispielsweise durch persönliche Besuche, Gespräche mit Senioren, Spiel- und Bastelzeiten oder auch durch die Teilnahme an Tagesausflügen. Es habe sich gezeigt, dass mehr Menschen bereit wären, sich zu engagieren, allerdings nicht unbedingt dauerhaft. Zusammen mit Marvin Eichkorn habe sie die Idee einer projektbezogenen, auf kurze Dauer ausgelegte, ehrenamtliche Unterstützung entwickelt. Es sollen Projekte beworben werden – auf kurze Zeit angelegt und mit einmaligem Aktionscharakter.

Bonndorf/Wutach Neubau statt Sanierung? Dieser Standort wäre für das Pflegeheim St. Laurentius möglich Das könnte Sie auch interessieren

Eine projektbezogene Unterstützung des Alten- und Pflegeheims Bonndorf biete ein breit gefächertes Feld, sich ehrenamtlich einzubringen, erläutert Marvin Eichkorn im Gespräch. Er kann sich Hilfe im Bereich des Gebäudeunterhalts vorstellen, etwa beim Sanieren von Innenräumen oder einer themenbezogenen Raumgestaltung, wie sie beispielsweise demnächst für den Pausenraum der Einrichtung angedacht ist. Natürlich seien auch weiterhin Hilfen im Bereich der Verwaltungsarbeit oder bei Tagesausflügen gerne gesehen.

Ehrenamt hat große Bedeutung

Die Verwaltung des Seniorenpflegeheims Bonndorf habe sich selbst und den Pflegefachkräften hohe Maßstäbe für die Betreuung der Senioren gesetzt, erläutert Katja Stark. Das Betreuungsteam könne allerdings über die eigentliche fachliche Arbeit hinausgehend nicht auch ehrenamtliches Engagement abdecken. Hierzu bedarf es Menschen aus Bonndorf und der Region, die dieses wichtige Feld beackern und dadurch auch eine Verbundenheit der Gesellschaft mit der Einrichtung schaffen.

Bonndorf Alle Bewohner des Pflegeheims St. Laurentius in Bonndorf haben sich impfen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Marvin Eichkorn kann in St. Laurentius derzeit auf 30 bis 40 Ehrenamtliche setzen. Einige dieser Engagierten werden allerdings in absehbarer Zeit altersbedingt aufhören, so der Leiter Betreuung und Ehrenamt, der selbst gelernte Pflegefachkraft ist. Er habe nach seiner Ausbildung zur Pflegefachkraft seine berufliche Weiterbildung zum Fachwirt Gesundheitswesen immer unter dem Fokus gesehen, Betreuung und Ehrenamt noch intensiver zu verknüpfen, so Marvin Eichkorn. In seiner neuen Funktion für das Seniorenpflegeheim wolle er insbesondere auch jüngere Menschen für das Ehrenamt begeistern.