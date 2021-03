von Stefan Limberger-Andris

Marlo Jost erläutert, dass er bereits ein detailliertes Wahlprogramm ausgearbeitet habe. Sein Wahlmotto laute „#neustartbonndorf“. Der wichtigste Baustein seiner Kandidatur sei die Bürgernähe. Er, Marlon Jost, wolle das Vertrauen der Bürger durch Glaubwürdigkeit und Achtsamkeit erwerben. Eine Stadt könne nur so gut sein wie die Menschen, die in ihr leben. Er wolle, wenn er denn zum Bürgermeister gewählt werde, überparteilich wirken und Aufgaben mit einem kompetenten Verwaltungsteam umsetzen, an das sich die Bürger vertrauensvoll wenden können.

Bonndorf nehme im östlichen Landkreisgebiet Waldshut eine zentrale kommunale Stellung ein. Perlen der Löwenstadt, die es zu pflegen und weiter zu entwickeln gelte, liegen im Gewerbe, im Tourismus und in der herrlichen Kulturlandschaft, die von den Landwirten gepflegt werde, erläutert Marlon Jost. In der Stadtverwaltung Blumberg umfassten seine Aufgabenbereiche seit 2007 die Leitung der Finanzabteilung und die Sachbearbeitung für den Klimaschutz. Er gilt als Fachmann für das Bau- und Grundstücksrecht. Dies zeige, so Marlon Jost, dass er sich in der Verwaltung auskenne.

In der Corona-Pandemie stehen Kommunen vor großen Herausforderungen, schätzt Marlon Jost die allgemeine Situation ein. Er biete Bonndorf in diesen Krisenzeiten seine Erfahrung an. Im kommunalen Krisenmanagement käme ihm ein temporärer Einsatz im Gesundheitsamt in Villingen zugute, bei dem er persönliche Eindrücke im aktiven Kampf gegen die Pandemie gewonnen habe: soziale Kontakte vermeiden, ältere Menschen und die gesundheitlich angeschlagenen Menschen schützen. Die Pandemie erschwere den Bürgermeisterwahlkampf. Über digitale Medien will Marlon Jost Menschen erreichen. Seine Wahltouren durch Bonndorf und die Ortsteile möchte er trotzdem persönlich sofort starten. So beabsichtigt er, mit vielen Menschen – auf Abstand und doch persönlich – in Kontakt zu kommen.

Marlon Jost kam in Bonndorf zur Welt und wuchs hier auf. Im Schwarzwald zu leben, dies sei sein großes Lebensglück, erzählt der 56-Jährige. Am wohlsten habe er sich immer gefühlt, wenn er in seiner Heimatstadt weilt. Auch wenn die beruflichen Stationen anderes zu zeigen scheinen – berufliche Stationen führten ihn ins badische Murg, in den Klettgau, nach Offenburg, Stuttgart und nach Stühlingen und Blumberg.

In der Stadtverwaltung Bonndorf ist Marlon Jost kein Unbekannter. Dort absolvierte er ab 1982 eine Ausbildung, schloss in Klettgau die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt ab und war 1988/89 Sachbearbeiter im Rechnungsamt der Stadt. Das nebenberuflich abgelegte Fachabitur ebnete ihm den Weg zum Studium zum Diplomverwaltungsfachwirt in Kehl.

Nach vielen Haushaltsumzügen zog Marlon Jost mit seiner Frau Eva und den Kindern im Jahr 2000 nach Wellendingen. Vor drei Jahren habe die Familie dort schließlich ein eigenes Haus im Neubaugebiet Schmiedeäcker gebaut. Marlon Jost hat mittlerweile drei erwachsene Kinder.