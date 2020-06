von Martha Weishaar

Manfred Thiele feiert heute den 80. Geburtstag. Er war in bedeutender Position am Aufbau der Dunkermotoren GmbH in Bonndorf beteiligt.

Manfred Thiele wurde mitten im Krieg in Berlin geboren. Als das Leben in der Hauptstadt zu gefährlich wurde, brachte seine Mutter sich und ihre zwei Söhne bei Verwandten in Pommern in Sicherheit. Von dort kehrte Manfred Thiele als Fünfjähriger zurück, mit wenigen Habseligkeiten. Das Haus, in dem die Familie zuvor gewohnt hatte, stand nicht mehr. Berlin Mitte bestand nur noch aus Ruinen. Die Mutter verdingte sich als Trümmerfrau, wusste bis 1947 nicht, ob ihr Mann überhaupt noch lebt. Erst da kam Manfred Thieles Vater aus jugoslawischer Gefangenschaft zurück. Für den kleinen Jungen war er ein fremder Mann.

Eine unbeschwerte Kindheit klingt anders. Trotzdem sagt Manfred Thiele im Gespräch: „Ich habe zwar als Kind in den Trümmern gespielt, aber danach nur Zeiten erlebt, in denen es aufwärtsging. Niemals hätte ich gedacht, dass ich es im Alter mal so schön haben würde.“

Aufwärts ging es fürwahr. Der Werkzeugmacher machte Karriere, war 17 Jahre lang Chef bei der Bonndorfer Dunkermotoren GmbH, dem größten Arbeitgeber im Städtchen. 50 Jahre lebt Manfred Thiele mit seiner Familie inzwischen in Bonndorf, ist hier längst daheim.

Die Situation in Berlin war Ende der 1960er Jahre kritisch und der Fortbestand seines damaligen Arbeitgebers ungewiss. Also folgte der junge Fertigungsingenieur dem Beispiel einiger Kollegen und wechselte nach Bonndorf. Bei Dunkermotoren habe es vieles zu rationalisieren gegeben, der Unterschied zwischen der damaligen Fertigungstechnik in Berlin zu jener im Schwarzwald sei eklatant gewesen, blickt er zurück.

1980 übertrug die Geschäftsleitung Manfred Thiele die Leitung der Materialwirtschaft, ehe er 1987 selbst die Leitung der Firma übernahm. Als er 2004 in den Ruhestand trat, hatten sich Produktionsfläche und Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt, der Umsatz vervierfacht. Die Wertschätzung der Mitarbeiter hatte für ihn neben der erfolgreichen Geschäftsentwicklung absolute Priorität. Das bekam er auch zurück. „Ich habe von den Mitarbeitern immer die Unterstützung bekommen, die wir brauchten. Die Leute haben sogar ihren Urlaub verschoben und samstags Sonderschichten eingelegt, wenn dringende Aufträge erledigt werden mussten“, erinnert er sich. Dass er den engagierten Mitstreitern in dieser Situation höchstpersönlich das Frühstück brachte, verstand sich für ihn von selbst. Ein gutes Betriebsklima war ihm wichtig.

Privat engagierte sich Thiele ebenfalls für die Gemeinschaft. Als seine beiden Söhne Jan und Frank ins Fußballalter kamen, trainierte er die Jugendmannschaft beim TuS. „Ein Verein wie der TuS verdient jede Unterstützung, zumal Sport die Menschen verbindet“, lobt er den größten Bonndorfer Verein. Er blickt auch auf die Zeit zurück, als seine Söhne von Alfred Faller im Langlauf trainiert wurden und er darüber selbst den Spaß am Wintersport entdeckte. Nun, im Alter, lässt er es gemeinsam mit seiner Frau Lisbeth, die er 1964 in Kopenhagen geheiratet hat, ruhiger angehen. Die Zeiten, in denen er als Manager quer durch Europa hetzte, sind vorüber. Spaziergänge, altersgerechtes Training im Fitnessstudio und hin und wieder eine Reise nach Dänemark füllen den Alltag aus. Hoch im Kurs stehen bei ihm seine sechs Enkel. Die Älteste studiert bereits, der Jüngste besucht noch den Kindergarten. „Ich genieße diesen ruhigen Lebensabend und hoffe, dass ich die Entwicklung meiner Enkel noch eine Weile mitbeobachten kann“, fasst der Jubilar seine Wünsche zusammen.