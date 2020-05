von Gudrun Deinzer

Manche Gastronomen in Bonndorf und Umgebung können sich noch nicht vorstellen, mit den Corona-Vorschriften wieder zu arbeiten. So etwa sieht man das im Gündelwanger Gasthaus „Lamm“, das sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht hat als beliebter Treffpunkt für Musiker bei ihrem offenen Musikerstammtisch. Bedienung mit Mundschutz, Gäste, die zusammen sitzen wollen, nach Haushalten getrennt zu platzieren oder gar zu überwachen – das passe nicht zu ihnen, so sei ein Betrieb auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich, erläutert Wirtin Jana Schmelzle. „Wir hoffen, dass es im Juni andere Bedingungen gibt.“

Auch der „Hirschen“ in Wittlekofen bleibt vorerst noch geschlossen. „Wir warten bis nach Pfingsten und schauen wie sich die Lage entwickelt“, so Kerstin Duttlinger. Die vergangenen Wochen – ohne Leben im Haus und auf den Straße – seien zwar bedrückend und eigenartig gewesen. Den Stammtisch aber beschränken zu müssen, Gästen das Zusammensitzen zu verwehren oder auch mit Mundschutz zu bedienen, sei einfach unzumutbar. Dass es in den vergangenen Wochen Informationen nur über die Presse oder über das Internet gab, bemängelt sie entschieden. Aber ja, man freue sich, wenn man wieder in gewohnt gastlicher Manier bewirten kann, Leben ins Haus kommt und man dabei die Gesundheit nicht riskiert. „Die Gastronomie in alter Form ist natürlich ein Risikobereich“, gibt sie zu.

Lydia Güntert vom Gasthaus „Sonntag“ sah ebenfalls noch keine Möglichkeit, ihr Lokal vernünftig zu öffnen – eben weil sie vor allen Dingen Stammgäste bedient. Und auch das „Schwarzwaldhotel“ bleibt vorerst geschlossen. „Wir haben auch für den Hotelbetrieb schon Anfragen. Aber die Leute kennen uns als Wellnesshotel und wollen den Bereich auch nutzen, was derzeit nicht geht“, erklärte die Chefin, Gabriele Möhringer.