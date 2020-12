von Gudrun Deinzer

Lena Knüppel ist auf dem Weg. In der Bonndorfer Fachstelle für Integration legt sie gerade ein „Freiwilliges Jahr“ hin, als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst). Seit September steht sie damit Silvia Maier zur Seite, die seit Jahren die Abteilung repräsentiert.

Die Abteilung ist – ganz Stil des Hauses – in diesen Zeiten kurzerhand um wichtige Aufgaben reicher. Die Senioreneinrichtung St. Laurentius wird unterstützt bei der Registrierung der Besucher, die in Bonndorf seit gestern Schnelltests ablegen müssen, wenn sie ihre Lieben besuchen wollen. Für Silvia Maier ist es gar keine Frage, dass auch im öffentlichen Dienst Vielseitigkeit angebracht ist, frei nach dem Motto, dass dort geholfen werden muss, wo der Dienst an der Allgemeinheit gerade am meisten gefragt ist. „Zuständigkeit ist für mich ein schwieriges Wort“, sagt sie.

Ganz in diesem Sinne ist auch ihre derzeitige Mitarbeiterin Lena Knüppel ins Thema gesprungen. Servicetelefon und drei Tabletts hat sie für die Teststationen so eingerichtet, dass Kalender koordiniert sind. Und nun ist sie für die nächsten Wochen auch vor Ort, um das Personal des St. Laurentius, das spätestens seit dem Ausbruch des Virus in jeder Beziehung Außergewöhnliches leistet, wenigstens administrativ zu unterstützen. Solchermaßen wird der Erfahrungshorizont dieser jungen Frau in dem halben Jahr, das sie als Bufdi der Gemeinschaft widmet, noch größer.

„Es ist sehr interessant hier und ich habe bisher schon viel mitbekommen“, sagt sie und erzählt von Anträgen auf Asyl, oder auf Arbeitsgenehmigung, Kontakten mit dem Jobcenter für Geflüchtete und einer gerichtlichen Anhörung. „Die Richterin war eine junge Frau. Das ist interessanter gewesen, als ein älterer Mann, den man sich dabei eher vorstellt“, sagt Lena Knüppel. Sie sei sehr freundlich gewesen und habe erklärt, dass sie keine Feindin sei. „Sie hatte schon Autorität, ist mit dem Gegenüber aber auf Augenhöhe umgegangen“, berichtet sie und man hört zwischen den Zeilen, dass sie alles aufnimmt und für sich analysiert.

Reizvoll sei ihre Tätigkeit in der Fachstelle für Integration nicht zuletzt, weil sie auch ihre Komfort-Zone verlassen müsse. „Ich muss manchmal schon über meinen Schatten springen. Beispielsweise muss ich mit Leuten telefonieren, die ich gar nicht kenne, das mache ich sonst nicht so gerne.“

Für Silvia Maier ist es nicht das erste Mal, dass sie mit Lena Knüppel arbeitet. „Ich habe in der 11. Klasse hier mein Sozialpraktikum absolviert und fand das sehr interessant“, meint die junge Frau. Die einfache Nachfrage nach dem Warum mündet in geradezu philosophische Betrachtungen. Denn nach dem Praktikum war die Fragestellung einer schriftlichen Arbeit, „Ist das Asylrecht gerecht?“ Mit Fallbeispielen belegt sie, dass unser Gerechtigkeitsempfinden oft nicht dem entspricht, was dann Recht gesprochen werde. Dennoch sei das Regelwerk der Bürokratie notwendig, damit überhaupt etwas laufe. „Es ist so, wie mit allen ethischen Fragen. Da gibt es immer ein einerseits und ein andererseits“, sagt Lena Knüppel.

Studienplatz für Medizin

Ihre neuerliche Zeit in der Bonndorfer Stadtverwaltung sieht sie auch für die berufliche Zukunft positiv. Ein 1,0-Abitur hat sie in diesem Jahr im Kolleg St. Blasien hingelegt. „Ich bin fleißig und kann mir Sachen gut merken.“ Der Studienplatz für Medizin ist ihr schon zugesagt, mit dem Bufdi verfalle dieser auch nicht. „Ich wollte nämlich nicht sofort studieren, denn das Abi war schon stressig.“

Ursprünglich sei ihr Wunsch, Medizin zu studieren, vor allem wissenschaftlichem Interesse entsprungen. „Wir hatten einen sehr guten Biologielehrer, der mein Interesse geweckt hat.“ Zwar habe sie in St. Blasien bei der Betreuung von Kindern – Schüler der Klassenstufen Fünf bis Acht – schon viel gelernt. „Manche sind in dem Alter schon frech. Aber meist ist das eher ein Wunsch nach Aufmerksamkeit. Wenn man ihnen die gibt, werden sie oft ganz lieb“, erzählt sie schmunzelnd. Diese Sozialkompetenz baut sie gerne noch aus. „In dieser Abteilung hier lernt man menschlich dazu und das ist gut für einen medizinischen Beruf“, ist sich Lena Knüppel sicher.