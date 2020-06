von Juliane Kühnemund

Die Kinder sind begeistert: Sie lachen, laufen, hüpfen und werfen im Waldstadion und zeigen sich bei all dem Spaß, den sie haben, dennoch sehr diszipliniert, was die coronabedingten Abstandsvorschriften betrifft. Das Training der Leichtathletikabteilung des TuS hat am Mittwochabend zur Freude der jungen Sportler ab acht Jahren wieder begonnen.

Mit den Kindern freuen sich die Trainer. Für alle hat nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder ein Stück Normalität begonnen. Dass auf dem Sportplatz wieder trainiert werden kann, ist Abteilungsleiter Olaf Thor zu verdanken, der ein umfassendes Hygienekonzept – zugeschnitten auf die TuS-Leichtathleten – ausgearbeitet hat. Ein solches Konzept sei Voraussetzung dafür gewesen, dass man wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen konnte, sagte Olaf Thor im Gespräch.

Das Leichtathletik-Training hat wieder begonnen: Olaf Thor ist begeistert über die Abstandsdisziplin der jungen Sportler. | Bild: Juliane Kühnemund

Das Training laufe zwar mit angezogener Handbremse, zahlreiche Vorgaben zum Schutz vor einer Infektion müssten eingehalten werden, wichtig sei aber, dass die jungen Leichtathleten wieder in Bewegung kommen, sich treffen und austauschen können, was nach der langen Pause wieder den Zusammenhalt der jungen Sportler stärkt.

Die Wiederaufnahme der Trainingsaktivitäten der Leichtathleten ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Für neun Kinder muss ein Trainer gestellt werden, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Körperkontakt ist verboten. Duschen dürfen nicht benutzt werden und außer den Sportlern und ihren Trainern dürfen sich keine weiteren Personen auf dem Trainingsgelände aufhalten. Trainingsgeräte wie Bälle, Speere, Seile, Kugeln müssen nach jeder Nutzung desinfiziert werden.

Vor und nach dem Training werden auch die Hände desinfiziert, jeder Athlet hat auch eine Schutzmaske bei sich zu tragen, um nur einige Vorschriften zu nennen. Die Trainer sind verpflichtet, Trainingsnachweise zu führen (Teilnehmerliste). Eine Covid-19-Erklärung ist von Trainern, Athleten und – bei minderjährigen Kindern – von den Eltern auszufüllen und vorzulegen. All dies hält die TuS-Leichtathleten aber nicht davon ab, mit viel Motivation ins Training einzusteigen. „Erfreulich ist“, so Olaf Thor, „dass die Kinder überaus diszipliniert sind, und sämtliche Hygienevorschriften akzeptieren und einhalten.

Und wie sieht es mit Wettkämpfen aus? Die TuS-Leichtathleten haben sich dafür entschieden, in diesem Jahr keine Wettkämpfe auszutragen. Bei den sportlichen Aktivitäten sind keine Zuschauer erlaubt, auch Siegerehrungen dürfen nicht stattfinden, erläutert Olaf Thor auf Nachfrage. Da fehle gerade bei den jungen Leichtathleten doch eine gehörige Portion Motivation und Spaß. Deshalb verzichte man in Bonndorf auf Wettkämpfe. Im Leichtathletikkreis Neustadt versuche man aber, noch drei Wettkämpfe in diesem Jahr durchzuführen.

Auch die Fußballer des TuS haben im Übrigen bereits mit dem Training begonnen. Wie Norbert Plum im Gespräch erläuterte, läuft das Training der Aktiv-Mannschaften und auch die C- und B-Jugend könne trainieren. Nach dem geltenden Schutzkonzept müsse aber auch beim Fußball der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Das heißt, das Training ist stark eingeschränkt, Zweikämpfe sind beispielsweise nicht erlaubt. Wichtig sei aber auch hier die Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts nach der erzwungenen Corona-Pause.