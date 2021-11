von Stefan Limberger-Andris

Herr Glocker, „Schopfloch ist überall“ – so heißt Ihr neues Werk. Warum ausgerechnet Schopfloch und warum eine Kleinstadt?

Schopfloch im Hochschwarzwald ist bereits seit Langem Teil meiner fiktionalen Geografie, aber die kleine Stadt hat noch nie eine zentrale Rolle gespielt. Das wollte ich ändern. Und ich wollte erkunden und beschreiben, was das Leben in einer Kleinstadt ausmacht, worin es sich vom Leben in einer Metropole oder in Universitätsstädten, die in Deutschland meist ja auch nicht besonders groß sind, unterscheidet.

Zur Person Jürgen Glocker (Jahrgang 1954) widmet sich nach seiner Pensionierung als Kulturamtsleiter des Landkreieses Waldshut intensiv dem Schreiben. Das Werk „Schopfloch ist überall“ des Germanisten Jürgen Glocker reiht sich nahtlos ein in Romane, Essays und Erzählungen wie „Glückliche Tage im Schwarzwald“ und „Der Amerikaner“. Jürgen Glocker wird in der Fachwelt geschätzt für Veröffentlichungen über die Künstler Hans Thoma sowie Franz Xaver Winterhalter.

Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?

Lange, mehrere Jahre. Aber ich habe gleichzeitig auch andere Sachen geschrieben, Erzählungen und einen kleinen Essay über Heimito von Doderer, der im Sommer in der Zeitschrift „Sinn und Form“ erschienen ist.

Umschreiben Sie doch bitte einmal Ihr Rezept, mit dem Sie als Autor an ihre Geschichten herangehen.

Es ist wie bei einer Komposition. Zu Beginn gibt es mehrere Grundideen oder besser Themen, Melodien. Diese werden mit Personen bevölkert, die sich allmählich entwickeln und Kontur annehmen. Irgendwann beginne ich schließlich zu formulieren, die Figuren werden lebendig, und ich schreibe gewissermaßen mit. Die Komposition gewinnt Struktur, Variationen zu den Themen entstehen, die Textur der Geschichte verdichtet sich. Aber lange bleibt so gut wie alles im Fluss. Und es gibt etliche Fassungen, bis ein Text abgeschlossen und jedes Wort abgewogen ist. Wenn eine Komödie oder eine Tragikomödie (Drama) wie bei „Schopfloch“ dabei herauskommt, freut mich das.

Ein Werk abgeschlossen zu haben, ist sicher ein schönes Gefühl. Juckt es Sie bereits in den Fingern, ein weiteres Projekt anzugehen?

Ich habe schon seit Beginn des Jahres, neben „Schopfloch“, an einem neuen Projekt gearbeitet. Es handelt sich um ein Sachbuch und wird mich einige Zeit beschäftigen.