von Wolfgang Scheu

Das Klima meint es auch in unseren Höhenlagen nicht gut mit der Landwirtschaft. Die Trockenheit hält an, daran ändert das etwas feuchtere Wetter in den letzten Tagen nichts. „Um den Mangel an Wasser auszugleichen, dafür bräuchte es inzwischen schon fast schon einen Regensturm tropischen Ausmaßes oder zumindest ein paar heftige länger anhaltende Gewitterschauer.“ Mit diesen Worten beschrieb ein Landwirt dieser Tage die Situation, das drohende Unheil durch den Käfer im Forst spricht er nicht einmal an. „Jammern hilft nichts, man muss mit den Gegebenheiten umgehen, so gut es geht“, fügte er an.

Im Gespräch mit einigen Landwirten wird schnell klar, dass diese sich der traditionellen Verantwortung des Bauern – diese Bezeichnung ist für sie keine Abwertung wie mancherorts – bewusst sind. Sie brauchen gewisse Erträge, um überleben zu können. Sie wissen gleichzeitig, dass es auch ihre Aufgabe ist, die Natur als Ökosystem mit einer möglichst großen Artenvielfalt zu erhalten.

Anerkennung und Zuspruch

„Wir machen, dass es summt und brummt“ heißt die groß angelegte BLHV-Aktion, die ins Leben gerufen wurde und in deren Rahmen Blühstreifen entlang von Äckern angelegt wurden. Genau dieses will man auch in diesem Jahr wieder tun. Von Anfang an dabei waren unter anderen Friedrich Bündert aus Wittlekofen und Arnold Dietsche aus Wellendingen. Tobias Gampp aus Wellendingen hat ganze Bienenweiden angelegt. Um Bewusstsein zu schaffen, was getan wurde, hat man auch Schilder am Wegesrand angebracht, damit den Wanderern klar wird, was es mit dieser Blütenpracht auf sich hat. Die Resonanz war gut, sagten die beteiligten Landwirte. Direktes Lob wurde ausgesprochen und die Idee mit den Blühstreifenpatenschaften fand ebenfalls Anerkennung und Zuspruch.

Dieser Tage war Wilfried Kaiser aus Wangen wieder beim Säen der Spezial-Blühmischungen. Fünf Prozent seiner Ackerflächen will er in diesem Jahr hierfür verwenden. Zwischen Acker und Waldrand entstehen so sechs Meter breite Rückzugsgebiete für Tiere und Futter und Blüten für Insekten und Bienen.

Auch Jagdpächter macht mit

Als wir ihn im Rahmen dieser Arbeit besuchten, kam zufällig der Jagdpächter Eduard Held vorbei. Die Aktion mit den Blühstreifen gefiel ihm so gut, dass er im vergangenen Jahr spontan eine sogenannte Blühstreifenpatenschaft übernahm. „Die sechs Meter Blühstreifen zum Wald und Wegesrand sind als Zufluchtsort für kleine Tiere wie für Insekten und die Biene sehr wertvoll“, weiß er. Die Patenschaft für dieses Jahr hat er längst erneuert.

Die Aktion schafft Aufmerksamkeit, doch auch in anderen Bereichen trägt die Bewirtschaftungsform vieler Landwirte – auch ohne spezielle Blühstreifen – zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Friedrich Bündert macht zum Beispiel in jedem Jahr auf 40 Hektar Heu, was längst nicht mehr selbstverständlich ist. Die Imker begrüßen dies sehr, bis zur Heuernte können zahlreiche Blumen ihre Blüten entwickeln. Und die Blütenpracht in blau und weiß von Erbsen und Triticalen auf den Flächen von Arnold Dietsche aus Wellendingen und den anderen Landwirten aus der Region tut ein Übriges, damit es auch in Zukunft summt und brummt auf unseren Wiesen und Äckern.