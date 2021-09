von Wolfgang Scheu

Das Grünfutter ist der Teil der Ernte, das den Gesichtern der Landwirte aber ein lachendes Auge verleiht. Üppig wie nie, sorgt das aktuelle Klima bei vielen für einen vierten Schnitt. Vorausgesetzt, dass man auch Silo und nicht nur Heu und Öhmd einbringen kann und nicht allzu viele FFH-Flächen sein Eigen nennt.

In Holzschlag etwa musste man zu lange warten, bis die schützenswerten Pflänzchen verblüht waren, und dann gab es lange kein ausreichendes Zeitfenster mehr ohne Regen, um überhaupt den ersten Schnitt fürs Heu zu machen – spät wie nie konnten dort die Heuballen gepresst werden. Hinzu kam in diesem Jahr noch ein harter Winter. Und dann war in der Region noch der verflixte 21. Juni mit Starkregen und Hagel ohne Ende. Die Folgen fürs Getreide und das Obst sind offensichtlich, das endgültige Resultat steht noch aus.

Bonndorf Alarmierend: Der Bonndorfer Stadtwald hat Löcher wie ein Schweizer Käse Das könnte Sie auch interessieren

Wenn die Zeit reif ist und das Wetter stimmt, dann arbeiten sie wieder von Sonnenaufgang bis in die Nachtstunden, unsere Landwirte. So auch diese Woche. In Dillendorf sind sie schon zum größten Teil fertig, auch weiter oben in Münchingen laufen die Mähdrescher auf Hochtouren. Zum Reden über die Ernte bleibt kaum Zeit. Trotzdem schenkten uns Philipp und Michael Käppeler wie auch Werner Blattert und der Wellendinger Müller Daniel Blattert ein paar Minuten, um über das Extremjahr 2021 zu berichten.

Käppelerhof in Boll

Am Mittwoch lagen circa 60 Hektar Grünfutter, innerhalb von zwei bis drei Tagen wurde es gehäckselt, das Silo bei der Biogasanlage wuchs enorm, Michael Käppeler war von früh bis spät nur auf dem Schlepper, um zu walzen. Die riesigen Kipper fuhren nonstop an, um abzuladen.

Im letzten Jahr starteten die Käppelers in Boll mit einem erfolgreichen Pilotprojekt – dem Anbau der „Durchwachsenen Silphie“. Die Maisalternative ist eine ausdauernde und mehrjährige Pflanze, die aufgrund ihrer großen Biomasseproduktion als Energiepflanze angebaut werden kann. Mit Blüten wie Sonnenblumen ist sie bis zur Ernte auch eine hervorragende Bienenweide, wie Imker aus der Region gerne betätigten.

Waldshut-Tiengen Was macht das Wetter mit dem Wein? Winzer aus der Region hoffen auf goldenen Herbst Das könnte Sie auch interessieren

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: „Am 21. Juni waren wir schlagartig fertig mit dem Dreschen“, so der knappe Kommentar von Philipp Käppeler, bis zur Blüte schaffte es die Silphie nicht in diesem Jahr. Beim Rest der Getreideernte musste die Familie Käppeler dieselben Einbußen verzeichnen, wie alle Landwirte in der Region.

Der Müller aus Wellendingen

Die Erfolgsgeschichte der Blattert-Mühle steht kurz vor der Vollendung des nächsten Kapitels, die Eröffnung des „Kornhauses“ auf dem ehemaligen Lehner-Areal mit Lager, großem Verkaufsraum, der „gläsernen Bäckerei“ und Gastronomie in wenigen Wochen.

Die Mühle ist Dreh- und Angelpunkt für die Vermarktung von Getreide vieler Landwirte aus der Region. Müllermeister Daniel Blattert hat somit jetzt schon einen Überblick über die Situation, auch wenn er eine endgültige Bilanz über die Ernte noch nicht ziehen kann.

Müllermeister Daniel Blattert aus Wellendingen. | Bild: Wolfgang Scheu

Zuerst einmal füllen die Landwirte die eigenen Speicher für Viehfutter und Biogasanlagen. Sein Teil ist das übrig bleibende Handelsgetreide, welches er wiederum zum Teil zur Weiterverarbeitung der eigenen Produkte ankauft. Der Rest wird von der Blattert-Mühle treuhänderisch verwaltet, aufbereitet und weiterverkauft.

Stühlingen Ein Teil des Hauses von Familie Perera wurde vom Hochwasser in Grimmelshofen zerstört – so geht es der Familie heute Das könnte Sie auch interessieren

„Beim Raps werden es 2021 wohl nur 25 Prozent der Menge eines normalen Jahres sein, die zu uns kommen“, merkt er an. Die Mengen bei der Braugerste seien überraschend gut, doch auch hier werden es nur 60 Prozent sein, wie auch beim Roggen. „Weizen hingegen liegt wohl bei circa 40 Prozent“, mutmaßt der Müllermeister.

Trotz der lokalen Ereignisse sind die Wetterkapriolen ein weltweites Problem. In unseren Breitengraden ist es die Nässe, in Südeuropa die Trockenheit. Auch wenn weltweit die Nachfrage groß ist und zu wenig Getreide auf den Markt kommt, bezeichnet Daniel Blattert die Preissituation derzeit noch als unübersichtlich.

„Die Mannheimer Produktenbörse notiert seit Wochen keine Getreidepreise – so etwas habe ich noch nie erlebt“, bemerkt er. Und die Warenbörse in Paris stellte von Juli bis Anfang September Preissteigerungen für Weizen um 35 Prozent dar. Momentan haben sich die Preise wieder normalisiert. Die Getreidemenge eines normalen Erntejahres beziffert der Müller auf 2000 bis 3000 Tonnen, in diesem Jahr werden es wohl nur maximal 1000 Tonnen sein.

Kreis Waldshut Schon ein kleiner Bach kann zum Hochwasser werden: Wie gefährdet ist Ihr Haus? Das könnte Sie auch interessieren

„Die eingegangenen Mengen reichen aus für das Blattert-Mehl“ ergänzt er. Gründe für eventuelle Hamsterkäufe sieht er nicht. Trotz der historisch schicksalhaften Getreideernte, die sehr weh tut, sieht er nur eine moderate Preissteigerung für die Verbraucher: „Stand heute liegt sie bei circa 10 Cent pro Kilogramm.“ Bedenklich stimmt ihn die Situation in armen Ländern, wo die Menschen wirklich nur etwa einen Dollar zur Verfügung haben, um sich zu ernähren.

Familie Blattert, Dillendorf

Auf dem Hof der Familie Blattert in Dillendorf wird gerade umgestellt auf Biologischen Landbau. Nach der Ernte ist vor der Aussaat. Werner Blattert trafen wir auf dem Berg in Brunnadern an, wo er mit dem Flügelschargrubber auf dem gerade abgeernteten Acker bodenschonend dem Unkraut zu Leibe rückte. Die Stoppeln werden ebenfalls ausgegraben, „Greifvögel kommen besser an die Mäuseplage“, so lernen wir.

Werner Blattert setzt auf schonende Bodenbearbeitung mit dem Flügelschargrubber. | Bild: Wolfgang Scheu

Gewohnt bescheiden gerät der Rückblick von Werner Blattert. Auch er hat eine Schadensfläche von 20 Hektar zu beklagen. Zusammen mit dem Grünland wirtschaften sie auf knapp über 100 Hektar Land. Hafer, Dinkel, Weizen und Triticale/Erbsen bauen sie an, letztere wiesen die größten Hagelschäden auf.

Nach der Ernte ist vor der Saat, sagt Werner Blattert. | Bild: Wolfgang Scheu

Gleichzeitig merkt er an, dass die Landwirte schon immer mit Unwettern leben mussten. Missernten sind leider an der Tagesordnung. Das Thema Grünfutter ist positiv, wenn er auch nicht unbedingt mit der Qualität zufrieden ist. Die wasserdurchlässigen Böden in Dillendorf sind ein großer Vorteil, „anders als in Gündelwangen oder Holzschlag“ merkt er abschließend an.