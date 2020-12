von Martha Weißhaar

Die Landfrauen Bonndorf finden eine Alternative, wie sie ihren Mitgliedern auch ohne Adventsfeier eine vorweihnachtliche Freude bereiten können. Vorsitzende Lydia Güntert und Schriftführerin Elke Gantert richteten 75 Geschenkpäckchen her, die sie an alle Landfrauen verteilten.

„Viele unserer Mitglieder haben in diesen Zeiten einen recht einsamen Alltag, da man sich ja nicht treffen darf. Noch nicht einmal zu den Geburtstagen unserer Mitglieder können wir momentan persönlich gratulieren. Darum möchten wir auf diese Art zeigen, dass wir aneinander denken und uns gegenseitig eine kleine Freude machen“, erklärt Lydia Güntert das Engagement. Kleine Engelfiguren und ein bisschen Naschwerk kommen so hübsch arrangiert bei den Vereinsmitgliedern an und versüßen die Vorweihnachtszeit.