von Stefan Limberger-Andris

Der Einzelhandel in Bonndorf trotzt den Einschränkungen der Corona-Verordnung mit Ideen. Susanne Spachholz, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bonndorf, erläuterte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die meisten HGV-Mitglieder neben einem bestehenden Lieferservice nunmehr auch einen Abholservice eingerichtet haben.

Die Einführung eines Abholservice bedeute, so Susanne Spachholz, dass Kunden in den Geschäften anrufen, Waren bestellen und einen persönlichen Abholtermin an der Ladentür vereinbaren können. Diese neue Möglichkeit sei neben bestehenden Lieferservices, bei dem die Ware an die Haustür des Kunden geliefert wird, eine weitere Möglichkeit, Kunden zum Einkauf in der Bonndorfer Geschäftswelt zu animieren, erläuterte Susanne Spachholz. Auf jeden Fall sollten Kunden, die den Abholservice in Anspruch nehmen wollen, dies in einem telefonischen Anruf abklären, erläuterte die HGV-Vorsitzende.

Der HGV Bonndorf versuche, die Ladenzeilen beim derzeitigen bundesweiten Lockdown optisch weiterhin attraktiv zu halten, versicherte die Vorsitzende. Es gebe einige wenige Geschäfte der Grundversorgung, die geöffnet haben dürfen, das Gros müsse aber geschlossen bleiben – vorerst bis Sonntag, 31. Januar. Möglicherweise werde der Lockdown jedoch zeitlich auch deutlich weiter ausgedehnt. Auf Bundesebene deutet sich das Anstreben einer Verlängerung bis Ostern an.

Beim bundesweiten teilweisen Lockdown im November des vergangenen Jahres waren die Geschäfte in Bonndorf trotz allem vorweihnachtlich geschmückt, Kerzen brannten vor den Läden. Darüber hinaus war die Adventsbeleuchtung in der Bonndorfer Martinstraße gespannt und die Christbäume in der Kernstadt und den Ortsteilen aufgestellt gewesen.