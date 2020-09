von Martha Weishaar

Wie sieht es mitten in der Corona-Krise um die Kultur im Schloss Bonndorf aus? Kulturamtsleiterin Susanna Heim gab am Rande des ersten Konzerts in dieser Saison einen kurzen Überblick. Grundsätzlich möchte sie künftig das Programm etwas entzerren, kann sich also durchaus vorstellen, dass auch in Zukunft gelegentlich wochentags Veranstaltungen stattfinden.

„Das war ein erstes Experiment, das gut aufgenommen wurde. Wir müssen nicht immer alles auf die Wochenenden legen. In größeren Städten wird längst praktiziert, dass man wochentags nach Feierabend noch Kultur genießen kann“, macht sie deutlich. Aus ihrer Zeit in Zürich weiß sie, wovon sie spricht. Das Programm 2020 geriet infolge der Corona-Pandemie durcheinander. Just mit der Programmvorstellung erfolgte im Frühling der Lockdown, und zwar noch ehe die Beiträge der Abonnenten abgebucht wurden. Für 2020 gibt es damit keine Abonnements. Gleichwohl haben die Abonnenten Privilegien beim Kartenvorverkauf.

Die Konzerte mit Duo Leonore, Busch Trio, Saleem Ashkar sowie Goldmund Quartett sollen nach vorläufiger Planung 2021 nachgeholt werden. Die Dahrendorf Lecture mit Giovanni Maio wird ebenfalls auf nächstes Jahr verschoben, das Kinderkonzert im November hingegen ersatzlos gestrichen.

Am Freitag, 4. September, wird Literaturprofessorin Barbara Vinken einen Abend über und mit Mode gestalten, unter dem Motto: „Schöner Schein: Kultur trifft Mode in Schloss Bonndorf“. (Beschränkte Platzzahl. Nur über Voranmeldung unter der Telefonnummer 07751/86 74 02 oder per E-Mail (kultur@landkreis-waldshut.de).

Am Sonntag, 27. September, wird die Lesung mit Kriminalautorin Simone Buchholz nachgeholt, ergänzt mit einem Literaturgespräch des Journalisten Harald Braun.

Am Freitag, 9. Oktober, findet eine Lesung mit dem österreichischen Autoren Christian Seiler statt. Sein Werk „Alles Gute. Die Welt als Speisekarte“ fügt sich zur Ausstellung „Stil leben: Essen“, die vom 24. September bis 1. November gezeigt wird. Auf eine Vernissage wird dabei verzichtet.

Am Samstag, 10. Oktober, wird die in Laufenburg aufgewachsene Pianistin Gabriela Fahnenstiel gastieren, und zwar im Wechsel mit dem Casal Quartett.