von Martha Weishaar

Arthur Schuler war bei einer seiner unzähligen Wanderungen aufgefallen, dass das Kreuz auf einem Granitstein im unteren Bereich der Alten Steinasäger Straße fehlte. Eine mächtige Fichte war unmittelbar neben dem Kreuz umgestürzt und hatte dieses zerstört. Bei Holzarbeiten wurde der umgestürzte Baum mit schwerem Gerät weggeräumt. Einzig die mächtige Wurzel beließ man vor Ort.

Der Unterarm des Christus-Korpus war bei der Beschädigung des Kreuzes abgeschlagen worden. Arthur Schuler bemalte den Korpus neu und hat eine Idee, wie der Arm erneuert werden könnte. | Bild: Martha Weishaar

Nach intensiver Suche im weiteren Umfeld des Steines fand Arthur Schuler das abgebrochene Kreuz sowie den Christus-Korpus auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben. Er vermutet, dass es inmitten der maschinell weggeräumten Äste dorthin gelangte. „Den Waldarbeitern ist das wahrscheinlich noch nicht einmal aufgefallen“, vermutet er. Arthur Schuler kontaktierte daraufhin Bernd Gutmann, der als Mitautor des Sammelwerkes von Kleindenkmälern (Schwarzwaldverein Bonndorf, „Es ist nicht weit zur Ewigkeit“) just dieses Wegkreuz recherchiert hatte.

In einer gemeinsamen Anstrengung nahmen sich die beiden Männer alsdann die Instandsetzung des Kreuzes vor. Das gusseiserne Kreuz war etwa zehn Zentimeter über dem Stein abgebrochen. Um diesen Teil ist es nun kürzer, da keine Technik geeignet war, es wieder zusammen zu fügen. Also spitzten die Männer unter Zuhilfenahme eines Notstromaggregates das verbliebene Metallstück aus dem Stein, ehe sie das gereinigte und frisch lackierte Kreuz in frischem Zement wieder einsetzten. Bei dieser Gelegenheit richteten sie auch den Granitstein gerade, der im Lauf der Jahre in leichte Schieflage geraten war.

Mit Traktor und Notstromaggregat rückten Bernd Gutmann und Arthur Schuler aus, um das zerstörte Wegkreuz zu bergen. | Bild: Arthur Schuler

Am Korpus war der linke Unterarm abgeschlagen. Arthur Schuler reinigte den vormals silberfarbenen Metallkorpus mit einer Metallbürste und lackierte ihn neu. Und zwar in Hautfarbe mit abgesetzten Farben für Lendenschurz, Dornenkrone sowie Wundmal. Er hat sogar eine konkrete Idee, wie man den fehlenden Unterarm ersetzen könnte. Einen ganz ähnlichen Korpus gibt es nämlich an einem anderen Kreuz, und davon möchte Arthur Schuler einen Gipsabdruck für eine entsprechende Nachbildung machen, um es am Korpus des Gekreuzigten anzubringen.

Der Standort des Kreuzes befindet sich im kommunalen Bonndorfer Wald. Stadtförster Steffen Wolf habe sich froh darüber gezeigt, dass sie die Initiative ergriffen, berichten Arthur Schuler und Bernd Gutmann. Nicht bekannt ist, wem das Kreuz gehört. Nach Recherchen Bernd Gutmanns ist überliefert, dass es an einen tödlichen Unfall mit einem Langholzgespann erinnert. Vor nicht allzu langer Zeit muss das Kreuz übrigens restauriert worden sein. Darauf deuten neuere Materialien der Befestigung des Korpus hin.