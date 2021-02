von Wolfgang Scheu

Die Räuberhauptfrau Martina Schaller freut sich. Der Aufruf in Gündelwangen, die Christbäume närrisch zu dekorieren, hat im Ort großen Anklang gefunden. „Am Samstag hatten wir etwas mehr als 20 Meldungen bei der Räuberzunft, übers Wochenende gab es einen richtigen Run!“ 55 Stück zählten sie am Montag morgen. Die Kreativität kennt keine Grenzen, Martina hat Räuberbilder in Kugeln am Baum hängen, bei Horst Badran hängen Würste an den Zweigen, Hexen und Narrenfiguren gibt‘s ebenso wie bunte Bändel vorm Kindergarten und beim Sportplatz.

Die Gündelwanger lassen ihre Christbäume an Fasnacht wieder aufleben. | Bild: Wolfgang Scheu

Im Neubaugebiet findet man närrische Kunstwerke, die Reste einer KOG-Party sieht man auf dem Weg zur Kirche, Mario Isele hat seine Tuba an den Baum gehängt und beim „Vögele“ steht ein Saxophonspieler vor dem Haus. Dies sind nur ein paar Beispiele, die ins Auge stechen. Anfang nächster Woche gibt‘s dann eine Prämierung. Die Holzschläger sägten zunächst den prächtigen Christbaum auf dem Dorfplatz um.

Der Holzschläger Christbaum auf dem Dorfplatz wird zum Narrenbaum. | Bild: Wolfgang Scheu

Dann ging Flora Jägler – sie hatte die Idee an die Damen des Holzschläger Kreativ Kreisels (HKK) weitergegeben – daran, die bei ihr abgegebenen bunten Bändel an den Baum zu hängen. Dann wurde der zum Narrenbaum mutierte Christbaum wieder hochgehievt. Mit viel Sicherheitsabstand lief alles coronakonform ab.