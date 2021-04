von Stefan Limberger-Andris

Der auf Ende April terminierte kommunale Impftag gegen das Coronavirus in der Bonndorfer Stadthalle wird um einen Tag verschoben. Nach Auskunft des Ordnungsamtes sind hierfür organisatorische Gründe verantwortlich. Die bereits telefonisch informierten Impfberechtigten werden von den kommunalen Verwaltungen in den nächsten Tagen angeschrieben und der neue Termin mitgeteilt.

Kommunaler Impftag Der kommunale Impftag findet am Samstag, 1. Mai in der Stadthalle Bonndorf statt. Die Uhrzeit wird den impfberechtigten Bürgern aus Bonndorf, Stühlingen, Eggingen, Wutach, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf individuell zugeteilt.

Im Zuge dieses kommunalen Impftages sollen Impfberechtigte im Alte zwischen 70 und 80 Jahren eine erste Impfung erhalten, teilte das Ordnungsamt Bonndorf mit. Vorgesehen war als Termin zunächst der 30. April. Dieser musste allerdings auf Wunsch des Kreisimpfzentrums Tiengen verschoben werden.

Berechtigte werden informiert

Die nun Impfberechtigten werden nach Auskunft des Ordnungsamtes Bonndorf von den Heimatkommunen in den kommenden Tagen angeschrieben. In dem Schreiben werden Impftag und Uhrzeit mitgeteilt, an dem der angeschriebene Impfberechtigte in der Stadthalle sein sollte. Jede Kommune erhalte ein Zeitfenster, in dem die von dort stammenden Impfberechtigten geimpft werden.

Das Ordnungsamt Bonndorf bestätigte für den Anfang Mai anstehenden kommunalen Impftag Impfstoffmengen für insgesamt 400 Menschen, davon 122 aus Bonndorf. Die Impfberechtigten stammen aus Bonndorf, Stühlingen, Eggingen, Wutach, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf.

Bereits im März/April war ein erster kommunaler Impftag der sechs Städte und Gemeinden sehr erfolgreich veranstaltet worden. 650 Dosen waren für Über-80-Jährige bereitgestellt und verimpft worden.