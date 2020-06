von Stefan Limberger-Andris

Frau Höcker, die Einsparung von CO 2 – in welchen Lebensbereichen ist dies für Privatpersonen aktiv überhaupt möglich?

In allen Bereichen des alltäglichen Lebens: Heizung und Warmwasser, Mobilität, Stromverbrauch, Konsum und Ernährung. Die technischen Möglichkeiten bezüglich Heizung sind vielleicht bei Mietern beschränkt, ich kann aber immer mein Nutzerverhalten verbessern, beispielsweise kürzer duschen, Sparbrausen verwenden und die Raumtemperaturen reduzieren. Auch bei der Mobilität bin ich häufig aus beruflichen Gründen gewissen Zwängen unterworfen, aber privat kann ich mich bewusst für eine Reise mit der Bahn statt Flugzeug entscheiden. Konsum und Ernährung sind rein persönliche Bereiche, hier kann ich mich ganz frei für Klimaschutz entscheiden.

Wie kann die persönliche Lebensweise geändert und CO 2 eingespart werden, ohne extreme Klimmzüge machen zu müssen?

Ich vertraue auf den Frische-Kick: ich bevorzuge saisonale und regionale Produkte, esse selten Fleisch und wenn, dann nur mit hoher Qualität (natürliche Aufzucht) und genieße immer wieder vegane Gerichte, die äußerst spannend sein können. So helfe ich dem Klima und schone meinen Geldbeutel.

Also kann die eigene CO 2 -Bilanz verbessert werden, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen?

Wer das Klima schont, spart Geld. Über Ernährung habe ich schon gesprochen. Aber auch im Konsum ist es nicht anders. Wir umgeben uns mit viel zu viel „Zeug“, welches wir eigentlich nicht benötigen. Dabei gilt auch hier: „Weniger ist mehr“. Wenn ich nicht jedem Trend hinterher laufe, kann ich mir qualitativ viel bessere und langlebigere Produkte leisten, die mir mehr Freude bereiten.

Was kann man als Privatperson/Familie darüber hinaus noch tun, wenn finanzieller Spielraum vorhanden ist?

Ich kann in erneuerbare Energien investieren, entweder auf meinem eigenen Dach oder beispielsweise bei einer Bürgerenergiegenossenschaft. Ich kann fair im Weltladen kaufen und unterstütze so die kleinen Produzenten, wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Meist gehen die kleinen Bauern mit der Umwelt viel nachhaltiger um, somit schone ich das Klima. Ich kann meinen CO 2 -Fußabdruck berechnen und Ausgleichszahlungen vornehmen. Dies ist sowohl gesamtheitlich als auch für Teilbereiche möglich. Die Zahlungen sollten jedoch nicht zur „Reinwaschung“ unseres Verhaltens dienen. Sie sind vielmehr als Übergangslösung gedacht, bis ich meinen Fußabdruck auf das notwendige Maß verkleinert habe.

Nennen Sie uns doch exemplarisch Fördermöglichkeiten von Land und Bund?

Der Staat fördert mehr die technischen Möglichkeiten, beispielsweise im Rahmen von ambitionierten energetischen Gebäudesanierungen. So gibt es Fördergelder für eine besonders gute Wärmedämmung oder für Heizungen mit Erneuerbaren Energien (etwa Pelletheizungen). Förderprogramme sind jedoch nicht immer logisch und werden oft eingesetzt, um uns in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Bestes Beispiel dafür ist die Förderung von Elektroautos. Die lösen zwar unsere Feinstaubprobleme vor Ort, aber nicht unsere generellen Verkehrsprobleme. Ich darf nicht vergessen: jedes private Auto – egal welcher Antrieb – ist eine Umweltsauerei.

Wie häufig und wann sollte man sich als Privatperson über CO 2 -Einsparmöglichkeiten informieren oder sich beraten lassen?

Die Entwicklung verläuft hier ja stetig. Die meisten Dinge wissen wir schon, wir vergessen sie nur gerne, weil wir so viel bequemer leben. Jeder Mensch trifft am Tag zirka 120 klimarelevante Alltagsentscheidungen. Wenn jeder von uns nur eine davon für das Klima entscheiden würde, wär für unsere Erde schon viel getan. Dazu gehört beispielsweise das Licht von Räumen löschen, die wir verlassen; kurze Wege mal nicht mit dem Auto fahren, auch wenn es regnet; eine Hose weniger im Schrank liegen haben; den frischen Salat vom Bauern nebenan kaufen statt des fertig gewaschenen im Plastikbeutel,...

Wie stehen Sie zu der Aussage, dass ein Einzelner ohnehin kaum etwas zur CO 2 -Reduzierung beitragen kann, man sich deshalb also nicht zu engagieren braucht?

Wir verstecken uns gerne hinter Gesetzgebung und technischem Fortschritt statt unser eigenes Verhalten zu hinterfragen. Klimaschutz beginnt jedoch im Kopf jedes Einzelnen.