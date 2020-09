von Martha Weishaar

Eine Modenschau in Schloss Bonndorf – was hat das mit Kultur zu tun? Nun – in der Mode spiegeln sich politische sowie gesellschaftliche Entwicklungen. Auch Dichter und Philosophen beschäftigen sich damit. Kreiskulturreferentin Susanna Heim rückte in einem neuen Veranstaltungsformat in Schloss Bonndorf den Blick auf wissenschaftliche Erkenntnissen bis hin zu aktueller Mode für die Menschen im Heute und Jetzt.

Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken (rechts) zeigte in ihrem Vortrag sowie beim Gespräch mit Kulturamtsleiterin Susanna Heim auf, was Mode über die Gesellschaft verrät. | Bild: Martha Weishaar

Der Vortrag

Mode ist seit Jahrhunderten Teil unserer Kultur, obschon vielen Menschen Mode als Oberflächliches, Unrelevantes gilt. Barbara Vinken blickt bis in die Zeit der Französischen Revolution zurück. Bis dahin habe die Mode die Stände klar getrennt. Einzig dem Adel sei es vorbehalten gewesen, sich zu schmücken, sich zur Schau zu stellen. Doch selbst innerhalb des Adels habe es klare Regeln gegeben, wie weit der jeweilige Stand gehen durfte.

Bonndorf Kultur im Schloss Bonndorf: Programm soll etwas entzerrt werden Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem Männer seien mit Perücken, gepudert und parfümiert wie aufgeputzte Pfauen daher stolziert, um Geld, Macht und Einfluss offensiv zur Schau zu stellen. Frauen seien in raumgreifenden, dreidimensionalen Kleidern wie ‚Schlachtschiffe‘ gekleidet worden. „Marie Antoinette und Ludwig XVI. traten in edlen Roben mit viel Silber und Diamanten glänzend in Erscheinung, stellten den Abglanz göttlicher Strahlung zur Schau. Sie verkörperten damit die schöne Unwandelbarkeit der kosmischen Ordnung“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin.

Erst allmählich seien Frauen zum ‚schöneren Geschlecht‘ avanciert, während sich im selben Zug Männer authentischer, nüchterner, dezenter kleideten. Einziges Schmuckstück sei die Krawatte geblieben, welche glanzvolle Westen als letzte Reste einstmaliger Phantasiekostüme ablöste.

Bonndorf Die Bonndorfer Schlosskonzerte sind nach der Corona-Zwangspause in die neue Saison gestartet Das könnte Sie auch interessieren

Schwarz, anthrazit, dunkelblau dominierten von da an, Muster seien tabu gewesen. „Ein wirklicher Mann verbannt allen schönen Schein“, sei zur Devise geworden. Vinken bezeichnet den Anzug und die spätere Funktionskleidung derweil als ‚Anti-Mode‘.

Später habe Coco Chanel den Stil der Männerkleidung auf die weibliche Garderobe übertragen. Diese sei mit dem Ablegen des Korsetts zweidimensional geworden, was allerdings zur Folge hatte, dass Körper mit Sport, Gymnastik und Diät in Form gebracht werden mussten.

Udo Eggi mag Mode der 1920er und 1950er Jahre – vor allem aber legt er Wert auf schicke Hüte. Bei der Modenschau ziert eine Fliege sein geblümtes Hemd. | Bild: Martha Weishaar

Während Männer im bürgerlichen Zeitalter ihren Körper nicht zur Schau stellten, hätten Frauen genau dieses getan, indem sie Po und Beine zeigten. Chanel habe überdies das ‚kleine Schwarze‘ ins Spiel gebracht. Mit dem Einzug der Frauen in den Arbeitsmarkt habe sich Freiheit und Gleichheit auch in der Mode wieder gespiegelt.

Andererseits hätten wohlhabende Männer sich mit der luxuriös gekleideten Frau an ihrer Seite geschmückt. Hohe Absätze hätten aufgezeigt, dass ‚Frau‘ es nicht nötig hatte, zu arbeiten. Infolgedessen habe sich die Mode immer schneller verändert. Modeschöpfer hätten Frauen zu wandelnden Modepuppen gemacht. Umgekehrt sei dies Mittel der Befreiung geworden. Frauen konnten Mode einer Puppe gleich vorführen.

Mode zeige Zwänge des Genderkorsetts auf, habe aber auch viel Witz. Bestes Beispiel dafür sei das Hummerkleid von Elsa Schiaparelli. „Mode reflektiert, konstruiert und dekonstruiert die Geschlechterrolle. Sie ist hintergründiges und aufklärendes Medium“, beschließt Barbara Vinken ihre wissenschaftlichen Ausführungen.

Das Podiumsgespräch

„Inzwischen ist der Dresscode in den Hintergrund getreten. Kleidergewohnheiten haben sich verändert, Menschen verwenden weniger Zeit für ihr Äußeres“, beschreibt Barbara Vinken auf Fragen von Susanna Heim den Status Quo des Modebewusstseins.

Grenzüberschreitungen gebe es heute fast nur noch nach unten, Kleidung sei überwiegend ‚unisex‘, auf ‚Basics‘ reduziert. Gleichwohl könne ein gelungenes Kleid in sich eine Grenzüberschreitung sein, wenn etwa Latex mit Spitze kombiniert, Fetisch mit Handarbeit konnotiert werde.

Dass gute Kleidung Zeichen von Höflichkeit und Respekt seien, gehöre der Vergangenheit an. „Man setzt sich mit der Art der Bekleidung nicht mehr ins Benehmen, drückt vielmehr aus: Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Kleidung abzugeben.“ Vinken attestiert französischen, italienischen oder auch spanischen Politikerinnen deutlich mehr Mut zu Mode als deren deutschen Kolleginnen.

Für jene ergreift stellvertretend Rita Schwarzelühr-Sutter das Wort. Sie wolle nicht auf Mode reduziert werden, habe sich jüngst geärgert, dass bei einem wichtigen Treffen ihr roter Hosenanzug statt der Inhalt des Gespräches die Schlagzeile dominierte, macht die Staatssekretärin deutlich.

Bei internationalen Treffen komme es gelegentlich vor, dass zuallererst die Männer um sie herum wahrgenommen wurden. „In dem Fall muss ich mit meiner Kleidung zum Ausdruck bringen: Ich bin der Boss!“ Im Blick auf die Blazer-Gepflogenheiten der Kanzlerin sagt sie: „Wichtig ist, dass man für das wahrgenommen wird, was man macht. Bei Männern redet keiner darüber, wie sie gekleidet sind.“

Die Parlamentarierin aus Lauchringen verrät dem Publikum, dass sie klare Linien bevorzugt und Farben mag, Rüschen oder Blümchenmuster hingegen nicht. Auf Dienstreisen habe sie dennoch stets etwas Schwarzes im Gepäck. Hosenanzüge bezeichnet sie als ‚kleine Panzer‘. Wichtig sei ihr auch bei Mode die Nachhaltigkeit anstatt ‚ex und hopp‘. „Im Sinne von Ressourcenschonung und Klimaschutz sollte man Kleidung mehr als eine Saison tragen und keine T-Shirts kaufen, die nach einmaligem Tragen weggeworfen werden“, macht sie deutlich.

Die Modenschau

Elf Frauen und drei Männer aus der Region zeigten bei der Gelegenheit auf, in welcher Kleidung sie sich am wohlsten fühlen. Die Kardiologin aus der Schweiz etwa, die in der Freizeit Buntes und Ausgeflipptes liebt, weil ihr Arbeitsalltag weiß ist. Oder die Mitarbeiterin des Landratsamtes, die ‚businessmäßig ordentlich‘ gekleidet sein möchte, während der Gymnasiallehrer eleganten Stil und auffällige Farben an italienischer Mode bevorzugt.

Sie ist Kardiologin, also kein Model im klassischen Sinn. Und da ihr Arbeitsalltag weiß ist, liebt sie in der Freizeit Buntes und Ausgeflipptes. | Bild: Martha Weishaar

Die fünffache Mutter setzt auf pinken Lippenstift und wählt dieselbe Farbe für ihren Blazer, während Freddy aus der Schweiz seiner Modeberaterin blind vertraut: „Die weiß besser, was in meinem Schrank ist, als ich.“ Erst seit zwei Jahren interessiere ihn Mode und er gehe jetzt ab wie eine Rakete.

Live in alle Räume

Ein roter ‚Laufsteg‘ führt dabei durch alle drei Räume, so wie auch Podiumsgespräch und Vortrag live in die benachbarten Ausstellungsräume übertragen werden. Auf diese Weise finden anstatt der erlaubten 35 sogar 60 Besucher Platz – wobei Frauen, zumal bei diesem Thema, in absoluter Überzahl sind. Das Kulturamt liegt mit dieser Veranstaltung übrigens voll im Trend. Denn in wenigen Tagen wird Barbara Vinken dasselbe Thema öffentlich mit dem Direktor der französischen Staatsmuseen, Chris Dercon, in Paris besprechen.