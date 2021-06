von sk

Die Porträtfotografin Herlinde Koelbl besucht das Schloss Bonndorf am heutigen Samstag, 5. Juni, um 16 Uhr. Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Michael Scharf haben sich angesagt. Die Ausstellung „Kleider machen Leute“ wird seit Donnerstag, 3. Juni, gezeigt.

Bonndorf Einen Vorgeschmack auf die Ausstellung im Schloss Bonndorf geben Fotos, die auf die Fassade projiziert werden Das könnte Sie auch interessieren

In großformatigen Bildern werden Menschen in ihrer Berufs-und Alltagskleidung gezeigt. Dem Betrachter offenbaren sich die Nuancen zwischen öffentlichem und privatem Ich. Jedes Bild ist von einer persönlichen Einschätzung der Porträtierten begleitet. Zudem gibt es in den Abendstunden eine Lichterprojektion eines Teils dieser Fotografien auf eine Leinwand an der Schlossfassade. Die Künstlerin beantwortet Fragen der Gäste. Eine Vernissage findet nicht statt. Herlinde Koelbl ist eine der bekanntesten deutschen Fotografinnen. Die Ausstellung kann ohne Voranmeldung (auch ohne Test) besucht werden. Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen (Maske tragen, Abstände einhalten).

Ausstellung: Fotografien von Herlinde Koelbl, Schloss Bonndorf; Lichtbilder an der Schlossfassade, Samstag, 5. Juni, ab 21 Uhr.