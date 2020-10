von Juliane Kühnemund

Was lang währt, wird endlich gut: In der jüngsten Sitzung des Bonndorfer Gemeinderats war der Neubau eines Bürgerhauses mit Feuerwehrgarage in Brunnadern Thema und – das entsprechende Baugesuch wurde einstimmig befürwortet. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden.

Grafenhausen Das Konzept des Mitmachmuseums bringt dem Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Ein neues Bürgerhaus steht schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste der Brunnaderner, jetzt soll das Projekt verwirklicht werden. Wie seitens der Verwaltung erläutert wurde, ist ein zweigeschossiges Gebäude geplant, in dem auch die Feuerwehrabteilung ein neues Domizil haben wird. Bevor jedoch gebaut werden kann, muss das vorhandene Gebäude abgerissen werden. Der Abbruch war Bestandteil des Baugesuchs.

Höhere Baukosten

Wie Bürgermeister Michael Scharf erläuterte, sind im Haushalt 590.000 Euro für das Projekt eingestellt, mittlerweile rechne man aber mit 640.000 Euro, weil die Baukosten entsprechend gestiegen seien. Seitens der Brunnaderner Bürgerinnen und Bürger seien zwar noch einige Wünsche für den Neubau geäußert worden, angesichts der Kostensteigerung könnten diese aber nicht alle berücksichtigt werden. Laut Scharf sei der Neubau zweckmäßig und es gelte die Devise: „Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.“

Bonndorf Brandverhütung an der Grundschule : Ein zweiter Rettungsweg aus der Turnhalle soll die Lösung sein Das könnte Sie auch interessieren

Stadtrat Ingo Bauer bezeichnete das neue Bürgerhaus als wunderbares Projekt für Brunnadern. Durch die Planung mit Maß und Ziel sei die entstandene Kostensteigerung vertretbar. Mit Blick auf das jüngst abgebrannte Gebäude in der Nikolausstraße in Brunnadern bat der CDU-Stadtrat darum, beim Abbruch des alten Bürgerhauses auch an die Brandruine zu denken. Hier könnten Synergieeffekte genutzt werden.

Simon Burger (SPD), Stadtrat aus Brunnadern, teilte mit, dass man voll hinter dem Projekt stehe. Auch wenn nicht alle Wünsche verwirklicht werden können, sei es doch so, dass „im Neubau alles drin ist, was man braucht“. Dies bestätigte auch der Kommandant der Feuerwehrabteilung Brunnadern, Ralf Rebmann.

Altes Gebäude wird abgerissen

Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag mit Abriss des alten Gebäudes und Neubau des Bürgerhauses mit Feuerwehrgarage einstimmig zu. Die Verwaltung geht nun davon aus, dass die Baufreigabe noch in diesem Jahr kommen wird. Im nächsten Jahr wird es dann an den Abriss gehen und auch der Neubau soll noch im kommenden Jahr verwirklicht werden.