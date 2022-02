von Martha Weishaar

Bonndorf/Wutach – Die Haushaltsplanung 2022/23 der Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach stellte den Stiftungsrat vor neue Herausforderungen. Über Hintergründe informierte Pfarrer Fabian Schneider.

Vinzentiushaus

Das Vinzentiushaus wurde bisher mit einem Wert von 600 000 Euro in der Vermögensrechnung geführt. Auf Basis eines Erbpachtvertrages wollte der Stiftungsrat das Gebäude für 349 000 Euro verkaufen, fand jedoch keinen Kaufinteressenten. Zu einem günstigeren Preis wollte man das Gebäude nicht veräußern, daher wurde der Verkauf zurückgestellt. Momentan prüft man die Nutzung des Gebäudes für sozial-caritative Zwecke. Im neuen Haushalt wurde das Vinzentiushaus auf den Wert von einem Euro zurückgestuft. Damit fehlen in der Vermögensrechnung auf einen Schlag 600 000 Euro.

Kircheneigene Gebäude

Die Kirchengemeinde muss derzeit für 13 Gebäude zweckbestimmte Baurücklagen bilden. Mit Blick auf die neue Kirchengemeinde, die 2025 eingerichtet werden soll, legt der Stiftungsrat einen Schwerpunkt auf die beiden größten Teilgemeinden – Bonndorf und Ewattingen. Bonndorf wird auch künftig eines der drei Zentren in der neuen Kirchengemeinde bilden, also bleibt das Pfarrbüro im Pfarrhaus über 2025 hinaus erhalten.

Seelsorgeeinheit Der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach gehören folgende Pfarreien an. Die Kirchengemeinde Bonndorf umfasst die Stadt Bonndorf (St. Peter und Paul, 2575 Katholiken) sowie die Ortsteile Ebnet, Wellendingen (St. Nikolaus, 422 Katholiken) und Wittlekofen (St. Peter und Paul, 2575 Katholiken). Zur Pfarrgemeinde St. Maria Himmelfahrt zählen Gündelwangen und Boll sowie Dillendorf und Brunnadern. Die Pfarrgemeinde St. Gallus umfasst Ewattingen und Münchingen, zur die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul bildet der Wutacher Ortsteil Lembach.

In Bonndorf soll weiterhin in die Pfarrkirche, das Pfarrhaus, das Vinzentiushaus sowie das Paulinerheim investiert werden, in Ewattingen in die Pfarrkirche. Das Paulinerheim wird als Gemeindehaus grundlegend saniert und modernisiert. Neu beraten wird über den Verkauf des Pfarrhauses in Ewattingen. Die Kirchen in Gündelwangen, Boll, Wellendingen, Wittlekofen, Brunnadern, Dillendorf, Lembach, Münchingen und Ewattingen sowie die Wolfgangkapelle am Bruderhof werden so erhalten, dass die Gebäude keinen Schaden nehmen und Gottesdienste stattfinden können. Dazu gehören funktionierende Heizungen, die Instandhaltung der Dächer sowie sichere Elektroinstallationen.

Vorerst können alle kirchlichen Gebäude nur so erhalten werden, dass sie keinen Schaden nehmen und nach wie vor Gottesdienste stattfinden können, entschied der Stiftungsrat. Schönheitsreparaturen, funktionierende Glocken, Orgelreinigung oder die Neuanschaffung von Kunstelementen gehören nicht mehr zu den Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können. Einzige Ausnahme ist die Kirche in Lembach, wo die Gläubigen seit 60 Jahren auf einen Bodenbelag auf dem Estrich warten. Dafür wurde bereits seit längerem Geld zurückgelegt.

Kirchplatz Bonndorf

Noch in diesem Jahr werden der Bonndorfer Kirchplatz sowie der Parkplatz beim Paulinerheim saniert. Das gesamte unterirdische Leitungssystem um die Kirche und beim Paulinerheim muss erneuert werden. Um die Kirche sollen insgesamt zwölf Parkplätze als so genannte Blaue Zone entstehen, am Paulinerheim 27 Parkplätze. Ohne Abzug von Zuschüssen liegt die Kostenschätzung bei etwa 500 000 Euro.