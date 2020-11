von Juliane Kühnemund

Während sich die Länder mit einer Verschärfung des Teil-Lockdowns und einer Verlängerung der Einschränkungen bis mindestens 20. Dezember beschäftigen, ist in Bonndorf ein Corona-Fall aufgetreten, der zur Folge hat, dass sich derzeit etliche Kinder in Quarantäne befinden. Wie die Corona-Beauftragte der Stadt, Alexandra Ruf, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, wurde bei einer Erzieherin einer Kindertagesstätte in Bonndorf eine Covid-19-Erkrankung festgestellt.

Alle Kinder aus den beiden Gruppen, in denen die Erzieherin tätig ist, wurden auf das Coronavirus getestet, ebenso alle Kolleginnen, die direkten Kontakt hatten. Das Ergebnis der Schnelltests: Weder bei den Kindern noch bei den Kolleginnen wurde das Virus festgestellt. Trotz dieser negativen Corona-Tests müssen die Kinder aber bis zum 1. Dezember in Quarantäne bleiben. Das heißt, die Kinder müssen zu Hause bleiben und dürfen das Haus auch nicht verlassen. So schreibt es das Infektionsschutzgesetz vor, wobei Eltern und Geschwister nicht von der häuslichen Quarantäne betroffen sind. Dennoch ist es für betroffene berufstätige Eltern im Hinblick auf die ebenfalls geltenden Kontaktbeschränkungen sehr schwierig, die Betreuung des Kindes in Quarantäne zu gewährleisten.

Hierzu erläuterte Alexandra Ruf, dass das Infektionsschutzgesetz Hilfen für Eltern vorsieht, die wegen einer Schließung von Schulen oder Kitas nicht zur Arbeit gehen können. Der Arbeitgeber müsse bei der Gehaltszahlung in Vorleistung gehen, könne sich die Entschädigung anschließend aber auf Antrag zurückerstatten lassen. Insofern gebe es wenigstens finanziell keine Nachteile. Ob die Kita-Kinder nach dem Ablauf der Quarantäne noch einmal getestet werden müssen, entscheide das Gesundheitsamt, so Alexandra Ruf. In Bonndorf sind derzeit (Stand Dienstag) 13 Personen positiv auf Corona getestet.