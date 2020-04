von Martha Weishaar

Ihren großen Tag hätten sowohl am vergangenen als auch morgigen Weißen Sonntag 37 Erstkommunikanten in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach gehabt. Die Einladungen für die Familienfeiern waren größtenteils verschickt, die meisten Kinder bereits mit neuer Garderobe ausgestattet. Doch das Coronavirus macht diesen Kindern und den Familien einen Strich durch die Rechnung. Die Erstkommunion ist auf unbestimmte Zeit verschoben.

Gibt es auch nichts zu feiern, wird in den Familien in diesen Tagen viel über die Erstkommunion gesprochen. Im einen oder anderen Fall flossen Tränen, als die Kinder erfuhren, dass der Weiße Sonntag nicht wie vorgesehen stattfinden kann, berichten Mütter. So auch bei Marie. „Sie war enttäuscht, aber Kinder sind unkomplizierter als man denkt“, sagt Maries Mutter. Kathrin Weiß bereitet mit drei weiteren Müttern eine Gruppe auf die Erstkommunion vor. Zwei Vorbereitungstreffen stehen noch aus. „Je nachdem, wie lange es dauert bis der Weiße Sonntag nachgeholt wird, werden wir die Kinder nochmals mit den Themen vertraut machen“, sagt sie. Die ganze Situation sei merkwürdig.

„Für die Kinder war es sehr schade“

Auch für Dorothea Metzler, die einräumt: „Ich musste erstmal schlucken als der eigentliche Weiße Sonntag abgesagt wurde. Für die Kinder ist das sehr schade. Wir wollten Palmen basteln und nach Stühlingen ins Kloster, das wären schöne Gruppenerlebnisse gewesen.“ Auch sie bringt sich als Katechetin in die Vorbereitung ein.

So erging es auch Anja Keller, die als Katechetin die Vorbereitung auf die Erstkommunion überdies für sich selbst bedeutsam findet. „Schön wäre, wenn sich im Laufe dieses Jahres noch ein Termin finden ließe, noch schöner, wenn das sogar in Ewattingen klappen würde“, hofft Noahs Mutter. Ihrer Gruppe fehlt nur noch eine Zusammenkunft zur Vorbereitung. „Das ist ein aufgeweckter Haufen. Die haben ganz schön Power.“ Pragmatisch sieht das Ganze auch Tanja Albert aus Wellendingen. „Der Weiße Sonntag wurde ja nicht abgesagt, sondern nur verschoben“, tröstete sie ihre Tochter Samira. Sie hofft auf einen Nachholtermin in diesem Jahr, denn nächstes Jahr feiert Samiras Bruder Erstkommunion und jedes der Kinder soll sein eigenes Fest haben.

Das sagt Pfarrer Fabien Schneider

Pfarrer Fabian Schneider bedauert das Ausfallen der öffentlichen Feiern in der Karwoche und an Ostern. „Was die Kirche gefeiert hat, ist den Kindern bekannt. Das Wissen darum ist aber zu wenig. Es muss ins Herz vordringen, und das geschieht beim gemeinsamen Feiern des Glaubensgeheimnisses vom Tod und der Auferstehung Jesu. Ich hoffe sehr, die Kinder kommen nächstes Jahr in die Kirche, wenn Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern wieder öffentlich gefeiert werden können. Um den Glauben zu vertiefen, ist es ja nie zu spät.“ Wann die Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Fabian Schneider will die Eltern in die Entscheidung einbinden. „Ich warte die Weisungen der Landesregierung ab und hoffe sehr, dass die Erstkommunion noch in diesem Jahr gefeiert werden kann.“ Er sieht die Kinder in den Gruppenstunden gut vorbereitet und denkt nicht, dass einzelne Themen wiederholt werden müssen. Drei der fünf Gruppen haben gebeichtet. Den Katechetinnen spricht der Pfarrer Anerkennung aus. „Einige von ihnen haben tolle Ideen eingebracht. Ich hoffe, dass es das erste und letzte Mal war, dass Erstkommunionfeiern verschoben werden mussten.“