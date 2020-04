von Stefan Limberger-Andris

Was dürfen Autowerkstätten in Corona-Zeiten an Service leisten? WIi haben uns bei Gaby Moser, Mitinhaberin des Autohauses Moser in Bonndorf, erkundigt, was seit dieser Woche wieder möglich ist.

Werkstatt, Wartung, Autoverkauf: Autos müssen gewartet werden oder müssen im Schadensfall in die Werkstatt. Werkstätten dürfen nun wieder in vollem Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen (Corona-Verordnung vom 17. März in der Fassung vom 17. April 2020). Werkstattbesuche seien wichtig, um die Mobilität – in erlaubtem Maße – sicherzustellen, erläutert Gaby Moser. Dies sei sicherheitstechnisch und aus Gründen der Garantieleistung sinnvoll. Auch der Ersatzteilverkauf über die Theke, den man in den vergangenen Wochen aus Hygienegründen eingestellt hatte, sei im Autohaus Moser möglich. Neuwagenverkaufsgespräche, die bis vor Kurzem nicht erlaubt waren, seien wieder aufgenommen worden, bestätigte sie.

