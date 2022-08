von Cornelia Selz

Karl-Heinz Sowa ist in der Feuerwehr Bonndorf eine besondere Ehrung zuteil geworden. Er erhielt eine Urkunde der Stadt Bonndorf für seine 50 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr. Daniel Stoll, stellvertretender Gesamtkommandant, überreichte ihm die Anerkennung. Karl-Heinz Sowa ist derzeit Obmann der Kameraden der Altersmannschaft in der Feuerwehr Bonndorf.

Bei Einsätzen, bei denen eine Verkehrsregelung notwendig ist, ist Karl-Heinz Sowa aber trotzdem immer noch gerne aktiv. Kameraden der Altersmannschaft nehmen auch wieder an Fronleichnamsprozessionen teil. Andere Aktivitäten wie Floriansmesse und Kreisseniorentreffen ruhen im Moment noch wegen der Pandemie-Lage. Dankbar ist das Kommando der Gesamtfeuerwehr Bonndorf für den Einsatz der Altersmannschaft, wenn es beispielsweise auch um Brandwachen im Schloss Bonndorf geht.