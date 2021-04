von Juliane Kühnemund

Starke Gemeinschaft, starke Konzepte, auf Gemeinsamkeit bei der Weiterentwicklung Bonndorfs setzt Thomas Reich, der Bürgermeister von Bonndorf werden will. Gemeinsam vorausdenken, nachhaltig handeln – Ökologie, Ökonomie und Soziales in einen aufstrebenden Kreislauf bringen, das hat sich der 44-Jährige vorgenommen. Dabei sieht er sich als Spielführer, der Verantwortung trägt, aber auch für Ideen und Vorschläge offen ist.

Lebensqualität steigern

Es gibt viele Faktoren, die die Entwicklung einer Gemeinde und damit auch die Lebensqualität der Bewohner beeinflussen. All diese Faktoren stehen im Zusammenhang, sagt Thomas Reich im Gespräch und weil dies so ist, spiele die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen eine wichtige Rolle.

Um erfolgreich zu sein, müsse man sich von starren Verwaltungsstrukturen lösen. Eine gemeinsame strategische Ausrichtung – eine Zusammenarbeit von Gemeinde, Firmen und Bürgerinnen und Bürgern – biete eine gute Basis für einen langanhaltenden Erfolg, der dann mehr Lebensqualität für alle mit sich bringe.

Als wichtigen Motor dafür bezeichnet Thomas Reich die lokale Wirtschaft. „Bonndorf braucht ein attraktives Umfeld für Handwerk, Handel und Gewerbe.“ Dafür müsse ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept erarbeitet werden, das Betriebe fördert und Anreize für neue Unternehmen schafft.

Eine Möglichkeit, die Rahmenbedingungen zu verbessern, sieht der Bürgermeisterkandidat darin, die Gewerbesteuer zu senken. Für bedeutsam hält Thomas Reich eine attraktive Innenstadt, die wiederum von einer guten Gastronomie und von Geschäften lebt. Hier könne die Gemeinde beispielsweise durch einen gelungenen Internetauftritt unterstützend tätig sein.

Reich ist davon überzeugt, dass gut gehende Betriebe auch bereit sind, der kommunalen Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Er könnte sich eine Gemeinwohlstiftung für Bonndorf vorstellen, in die sich auch Bürger oder Vereine mit einbringen können. Mit diesen Finanzmitteln ließen sich wiederum weitere Projekte finanzieren, die die Lebensqualität in der Stadt steigern würden.

Beispielhaft nannte Thomas Reich eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Bei steigenden Spritpreisen und auch steigendem Umweltbewusstsein sei es für viele interessant, auf Privatautos zu verzichten. Thomas Reich könnte sich den Einsatz eines Ringbusses vorstellen, und/oder die Einführung von Ruftaxis.

Von einem solchen beispielhaften Angebot – finanziert über die Stiftung und etwaigen Förderprogrammen – würden wiederum alle kommunalen Standbeine profitieren. Thomas Reich schwebt auch vor, die interne Kommunikation innerhalb der Stadt zu verbessern und Industrie, Handel, Handwerk, Gastronomie, Tourismus und auch Vereinen eine Online-Plattform zu bieten – ein regionales Amazon quasi.

Kinder und Jugend

Zu einer attraktiven Stadt gehört auch ein breites Betreuungs- und Bildungsangebot. Es gelte, Betreuungsmöglichkeiten – von der Krippe bis zur Schule und auch in Ferienzeiten – auszubauen. Im Bildungsbereich müssten die Schulen durch hohe Qualität, gute Konzepte und spezielle Fördermöglichkeiten bei Defiziten überzeugen.

Handlungsbedarf sieht er bezüglich der weiten Wegstrecken bis zu den Gewerbeschulen. Auch hier sei es nötig, das Verkehrsnetz auszubauen, oder ortsnähere Angebote zu etablieren. „Das Handwerk braucht Nachwuchs“, so Thomas Reich.

Um Bonndorfs Zukunft zu sichern ist es wichtig, junge Familien in der Heimatgemeinde zu halten. Dazu muss auch Bauland zur Verfügung gestellt werden, wobei Reich der Ansicht ist: „Kein Flächenfraß um jeden Preis.“ Neben Bauplätzen für Eigenheime sollte auch der Mehrgenerationen-Wohnbau gefördert werden, insgesamt setzt Reich auf bezahlbaren Wohnraum und eine gute Ärzteversorgung.

Nachhaltigkeit

Thomas Reich bringt bei all seinen Ideen für ein attraktives und nachhaltig orientiertes Bonndorf noch einen weiteren Aspekt ins Spiel. Ihm brennt das Thema Atom-Endlager auf den Nägeln, bietet Bonndorf, nach den jüngsten umfassenden Untersuchungen, doch ideale Voraussetzungen, um hier ein Endlager zu verwirklichen. Dies wäre fatal für die Stadt, Leute würden abwandern, Zuzüge wären kaum noch möglich, Grundstückpreise würden in den Keller sacken – die Liste der negativen Auswirkungen wäre lang.

Was kann Bonndorf tun, um diese Gefahr abzuwenden? Bonndorf könne mit guten Argumenten trumpfen, wenn die Stadt es schafft, durch ihr Nachhaltigkeitskonzept, durch eine beispielhafte gemeinschaftliche Zusammenarbeit von Gemeinde, Firmen und Bürgen, überregional auf sich aufmerksam zu machen, quasi eine Führungsrolle in Sachen nachhaltiges Handeln einnimmt. Alleine lasse sich das nicht bewerkstelligen, das könne nur in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt werden, so der Bürgermeisterkandidat.

Infos zu Thomas Reich im Internet:

www.thomas-reich.info

Zur Person Thomas Reich ist 44 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Bonndorf. Seine Kindheit verbrachte er im Brigachtal. Im Alter von 16 Jahren ging er nach Grafenhausen und absolvierte eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer in der Brauerei Rothaus. Von 2013 bis 2017 machte er ein Fernstudium zum Bachelor of Arts (B.A.) Spezialisiert hat er sich auf Controlling, Marktpsychologie und angewandten Vertrieb. Seit 2018: freies Planungsbüro „Thomas Reich-BMV“ in Bonndorf.