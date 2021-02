von sk

Am 25. April ist Bürgermeisterwahl in Bonndorf. Bislang haben sich vier Kandidatinnen und Kandidaten beworben: Hans Grabow, Alexandra Ruf, Jochen Schäuble und Thomas Reich. Der Wahlkampf in Corona-Zeiten ist nicht einfach, dennoch suchen die Bewerber auch das persönliche Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern.

Jochen Schäuble: Samstag, 27. Februar, 17 Uhr, Brunnadern, ehemaliges Schulhaus. Sonntag, 28. Februar, 17 Uhr, Dillendorf, Dorfplatz/Kirche. Samstag, 6. März, 17 Uhr, Wittlekofen, ehemaliges Schulhaus. Sonntag, 7. März, 17 Uhr, Wellendingen, Dorfplatz. Samstag, 13. März, 17 Uhr, Gündelwangen, vor dem Schulhaus. Samstag, 20. März, 17 Uhr, Holzschlag, Dorfplatz. Sonntag, 21. März, 17 Uhr Ebnet, ehemaliges Schulhaus. Samstag, 27. März, 17 Uhr Boll, Gemeindehaus. Samstag, 3. April, ab 8 Uhr, Bonndorf, Wochenmarkt Grundschule. Samstag, 10. April, 10 bis 12 Uhr, Bonndorf, Aldi. Samstag, 10. April, 14 bis 16 Uhr, Bonndorf Schmidts Markt. Samstag, 10. April, 17 bis 19 Uhr, Bonndorf, Lidl. Weitere Termine und Infos im Internet: jochen-schaeuble.de

Alexandra Ruf: Donnerstag, 1. April, ab 7.30 Uhr, Wellendingen, Blattert Mühle. Samstag, 3. April, ab 9 Uhr, Bonndorf, Schmidts Markt. Donnerstag, 8. April, 19 Uhr, Wellendingen, Gasthaus Felsenkeller. Sonntag, 11. April, 11 Uhr, Brunnadern, ehemalige Schule. Dienstag, 13. April, 19 Uhr, Holzschlag, Krone. Donnerstag, 15. April, 19 Uhr, Gündelwangen, Clubhaus. Freitag, 16. April, 19 Uhr, Wittlekofen, Gasthaus Hirschen. Sonntag, 18. April, 11 Uhr, Ebnet, ehemalige Schule. Dienstag, 20 April, 19 Uhr Dillendorf, Clubhaus. Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, Boll, Bürgersaal. Weitere Infos im Internet: alexandra-ruf.de

Hans Grabow: Samstag, 3. April, 10 bis 11.30 Uhr, Ebnet, Ortsmitte. Samstag, 3. April, 14 bis 16 Uhr, Gündelwangen, Dorfplatz. Samstag, 10. April, 9 bis 10.30 Uhr, Dillendorf, Bushaltestelle. Samstag, 10. April, 11 bis 13 Uhr, Bonndorf, Schmidts Markt. Samstag, 10 April, 14 bis 15.30 Uhr, Wellendingen, Kreuzung Grimmstraße. Weiter Infos im Internet: hans-grabow.jetzt

Thomas Reich: Von Bürgermeisterkandidat Thomas Reich liegen uns noch keine Termine vor. Infos über den Kandidaten gibt es auf seiner Homepage unter: thomas-reich.info