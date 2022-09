von Friedbert Zapf

Wer von der Wutachmühle flussaufwärts wandert, erreicht nach knapp vier Kilometern bei der Abzweigung nach Bachheim ein idyllisches Ausruheplätzchen mit einem Brunnen und einer Bank unter einer Eiche. Der Wegweiserbaum des Schwarzwaldvereins bezeichnet den Standort etwas rätselhaft als „Inselwirts Keller“. Was ist damit gemeint?

Im Jahr 1903 hatte der Metzger Hermann Neidhardt das Bachheimer Gasthaus Insel erworben und schon bald in der Wutachschlucht – wie Obert 1905 berichtet – „unter schattiger Eiche eine Bierhütte erbaut, welche an Sonn- und Feiertagen, sowie an stark frequentierten Werktagen geöffnet ist.“ Um das Bier und wohl auch Speisen kühl zu lagern, legte der Inselwirt neben dem Brunnen einen kleinen Stollen an, eben einen Keller, der inzwischen zerfallen ist.

Limonade am Kiosk

Nach zwei Kilometern wird der große Rastplatz Schurhammerhütte erreicht. Auch dort wurden die Wanderer verköstigt. Fritz Laufer betrieb seit 1927 einen „Milchausschank“, den Alfons Mayer 1930 als „Mayers Stand“ übernahm. Mayer führte auch erste Besucherzählungen durch und notierte beispielsweise, dass die Schlucht 1966 „von 10.000 Wanderern begangen“ worden sei. Ab 1977 betrieb Rudolf Mayer den Stand. Einige erinnern sich noch an eine köstliche Limonade, die Mayer aus Brunnenwasser und Brausepulver herstellte. Ende der 1980er Jahre wurde der kleine Kiosk geschlossen.

Die Serie Etwa 80.000 Menschen durchwandern jedes Jahr die Wutachschlucht. Doch schon vor dem Einsetzen des Wanderbetriebs im Jahr 1905 herrschte reges Leben in der Schlucht. Der Mensch nutzte die regenerative Energie Wasserkraft, und die Wutachschlucht war Wirtschaftsraum. Diese Zeitung begibt sich in einer Serie auf Spurensuche nach zahlreichen verschwundenen Mühlen, Kraftwerken und Gasthäusern.

Bereits 1963 hatte der Schwarzwaldverein Bonndorf am Rand des Rastplatzes die Schutzhütte für Wanderer erbaut und sie nach ihrem langjährigen Vorsitzenden Hermann Schurhammer benannt. Und wenn bisher nur von Bewirtung die Rede war, kommen wir nun doch zum Thema Wasserkraft, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Schurhammer, der „Vater des Naturschutzgebiets“, hatte in den 1920er Jahren die Unterschutzstellung der Wutachschlucht gefordert und sich auch mutig gegen die Schluchseewerk AG gestellt.

So sah „Mayers Stand“ in den 1960er Jahren aus. Seit 1927 waren Wanderer in der Wutachschlucht auf dem Rastplatz Schurhammerhütte bewirtet worden. | Bild: Friedbert Zapf (Repro)

Das Energieunternehmen hatte bereits den Schluchsee gestaut und wollte nun auch in der Wutachschlucht unterhalb der Haslachmündung eine 62 Meter hohe Staumauer errichten.

Das Wasser des fast bis Neustadt reichenden Stausees sollte zur Energiegewinnung über einen 20 Kilometer langen Stollen abgeleitet und schließlich in das Pumpspeichersystem des Schluchseewerks eingespeist werden. Der Wasserentzug hätte letztendlich den Tod des Ökosystems Wutachschlucht bedeutet. Dagegen kämpfte Hermann Schurhammer bis zu seinem Tod im Jahr 1952 vehement an.

Danach trat im „Kampf um die Wutachschlucht“ Fritz Hockenjos in die Fußstapfen von Hermann Schurhammer. Fritz Hockenjos organisierte den Widerstand weiter, die erste Bürgerinitiative nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gegründet. Es wurden 185.000 Unterschriften gesammelt.

„Unter schattiger Eiche“ stand 1905 die „Bierhütte“ des Bachheimer Inselwirts. | Bild: Friedbert Zapf

Am 3. Mai 1959 versammelten sich schließlich auf dem Rastplatz Schurhammerhütte „viele hundert Menschen“, so berichteten Presse und Rundfunk damals, zu der legendären Kundgebung „Rettet die Wutachschlucht!“. Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger wurde in einer Resolution dazu aufgefordert, das Naturschutzgebiet Wutachschlucht nicht der Energiegewinnung zu opfern. Nicht zuletzt aufgrund des öffentlichen Widerstandes gab die Schuchseewerk AG die Pläne schließlich auf.