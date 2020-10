von Stfan Kech

Auf dem Sportplatz des SV Ewattingen herrscht im Augenblick Hochbetrieb. Es vergeht kein Tag, an dem nicht trainiert oder gespielt wird. Neben den beiden Aktivenmannschaften sind es vor allem die Jugendteams, die sich auf den beiden Rasenplätzen tummeln. Wohl noch nie in der Geschichte des Vereins standen so viele Nachwuchsspieler in seinen Reihen. Fast 50 junge Kicker sind es, angefangenen von den Bambini bis hin zur A-Jugend, die für die Blau-Weißen auf Torejagd gehen. Und definitiv eine Premiere sind zwei Mannschaften, die in der Landesliga antreten.

Aufwand hat sich erhöht

„Sowohl die B- als auch die C-Jugend messen sich hier mit beachtlichen Gegnern. Die Reisen gehen nun nicht mehr nur ins benachbarte Bonndorf, Blumberg oder Hüfingen, nein, nun finden die Spiele beispielsweise in Pfullendorf, Radolfzell, Hegau oder Laufenburg statt. „Der Aufwand hat sich dadurch natürlich enorm erhöht, aber darauf haben wir ja immer hingearbeitet“, betont Jugendleiter Rainer Rothmund, der zugleich auch noch zur vierköpfigen Trainer-Crew der B-Jugend gehört. Die A- und D-Jugend kämpfen in der Bezirksliga um Punkte. Zudem gibt es in jeder Altersklasse noch eine zweite Mannschaft, die jeweils in der Kreisliga spielen. Die Bambini sowie die F-Jugend sowie das Mutter-Kind-Turnen, Letzteres mit beachtlichen 30 Teilnehmern, komplettieren die Jugendabteilung der Blau-Weißen.

Kooperationen sind erfolgreich

Der SVE kooperiert im Jugendbereich mit dem SV Mundelfingen, SV Hausen vor Wald und dem SV Döggingen. Neu kamen nun bei den A- und B-Junioren noch die Vereine aus Riedböhringen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen dazu. Dieses Quartett arbeitet beim Nachwuchs ebenfalls zusammen. „Wir haben uns bei diesen beiden Mannschaften zu einem Zusammenschluss entschlossen, weil es sonst schwierig geworden wäre, jeweils zwei Teams pro Altersklasse aufbieten zu können“, erklärt Rothmund den Schritt. Das Miteinander funktioniere sehr gut, man habe schnell eine gemeinsame Linie gefunden“, freut sich der Jugendchef.

Nach dem coronabedingten Aus im Frühling (Rothmund: „Da ging erst einmal drei Monate gar nichts mehr“) begannen die Ewattinger so rasch wie möglich wieder mit dem Training, um bestens für die neue Herausforderung vorbereitet zu sein. Und eine solche ist es in der Tat, denn innerhalb der Spielgemeinschaft zeichnet der SVE für die B- und C-Junioren verantwortlich und stellt auch bei den anderen Jugendteams Trainer und Betreuer. Und so herrscht auf dem Sportgelände des Klubs beinahe Dauerbetrieb, denn in einer Heimspielwoche gibt es, inklusive der Aktiventeams, nicht weniger als sechs Partien zu bewältigen. Umso wichtiger sei daher eine breite Unterstützung. „Und da kann ich den Eltern und Helfern nur ein riesiges Kompliment machen, die Unterstützung ist großartig“, lobt der Jugendleiter.

Neben der Organisation rund um die Spiele selbst steht hier gerade auch die Bewirtung im Clubhaus, das die Ewattinger in Eigenregie führen, im Mittelpunkt des Geschehens. Ein möglichst breites Angebot soll den Gästen die Zeit vor, während und nach den Spielen so angenehm wie möglich machen, was naturgemäß ebenfalls einen ordentlichen Brocken an Arbeit bedeutet. „Hier können wir uns auf viele helfende Hände verlassen, sogar von Eltern unserer Kooperationsvereine“, betont Rothmund. Weite Fahrten, gestiegene Ansprüche, ein massiv erhöhter Logistik-Aufwand – lohnt sich das? Auf diese Frage hat der Jugendchef des SVE eine unzweideutige Antwort parat: „Ja!“ Und er erklärt auch gleich warum. „Wir haben ganz bewusst diese Chance genutzt, Neuland zu betreten. Unsere Fußballer lernen in den höheren Spielklassen ungemein viel dazu, von dem sie auch in Zukunft bei den Aktiven profitieren werden.“