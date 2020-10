von sk

Lisa Canny ist nicht nur in Irland ausgezeichnet als siebenmalige Landesmeisterin an der Harfe und am Banjo. Sie wurde in Los Angeles entdeckt von Miles Copeland, dem einstigen Produzenten und Manager von The Police, bei einer ihrer vielen Touren. Die brachten sie in die USA, nach Canada, Russland, Italien, Frankreich und Deutschland. Zusammen mit Laura Doherty steht sie nun in Bonndorf beim Folktreff am Freitag, 16. Oktober, auf der Bühne.

Lieder wurden Top-Ten-Hits in Irland

Als Leadsängerin der Bands Celtic Crossroads und The Young Irelanders hatte Lisa Canny Auftritte vor bis zu 50.000 Menschen. Ihre eigenen Songs wurden schließlich den zu Top-Ten-Hits in Irland und die BBC America wählte sie zu den „besten Zehn“ aus Irland, die man nicht versäumen darf. Ihr Talent hat sie unterfüttert mit einschlägigen Studien – sie hat den Bachelor und den Master of Arts und ist längst auch als Singer/Songwriterin hoch dekoriert. Inspiriert sei sie sowohl von Popmusik, als auch von Hip-Hop und ebenso von der traditionellen Irischen Folk Musik. Die Kombination dieser Elemente macht ihren Stil gleichermaßen einzigartig, wie er eingängig ist. Dabei punktet die Instrumentalistin auch mit ihrer ausdrucksstarken Stimme.

Entsprechend freut man sich beim Folktreff auf ein außergewöhnliches Musikerlebnis. Es wird die fünfte Veranstaltung des Kulturvereins unter den erschwerten Bedingungen einer Pandemie sein. Sämtliche Sicherheitsabstände würden eingehalten in der gut belüfteten Stadthalle, betonen die Veranstalter. Das Sicherheitskonzept sei mehrfach von der Ortspolizeibehörde in Augenschein genommen worden. „Unser Umgang mit den Vorschriften und dem Wunsch der Menschen nach erfreulich erlebbarer Kultur, selbst in diesen Zeiten, hat in den vergangenen Monaten von allen Seiten nur positive Resonanz erfahren“, so die Folktreff-Vorsitzende Gudrun Deinzer.