von Juliane Kühnemund

Die guten Zeiten hat die Ferienhaussiedlung Talmatt in Wellendingen schon lange hinter sich. Seit rund 15 Jahren wird die Anlage mit ihren fünf Ferienhäuschen nicht mehr genutzt.

Das ganze Areal war nun zur Zwangsversteigerung gestanden. Ein Investor hat das Gebiet mitsamt den Häusern erworben und plant nun eine neue Nutzung als Gebiet für altersgerechtes Wohnen.

Gemeinderat ebnet den Weg

Das Gebiet zwischen Schimmelgaß und Staglegaß, das bislang als „Sondergebiet Ferienhaussiedlung“ ausgewiesen war, umfasst eine Fläche von rund 2400 Quadratmetern. Um die Pläne für eine altersgerechte Wohnsiedlung umsetzen zu können, bedarf es eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan, der nun Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war. Das Gremium befürwortete das Vorhaben und gab dem vorgestellten Planentwurf grünes Licht.

Die Ferienhaussiedlung in Wellendingen mit zwei größeren massiven Gebäuden und drei kleinen Holzhäusern wurde um das Jahr 1975 errichtet. Seit rund 15 Jahren wurde die Anlage aber nicht mehr genutzt, die Gebäudesubstanz hat entsprechend gelitten. Die drei kleineren Holzhäuser sind abbruchreif, die zwei massiven Gebäude müssen umfangreich saniert werden.

Wie die Verwaltung informierte, war bis vor kurzem eine Erbengemeinschaft Eigentümer des Areals. Vor wenigen Monaten wurde das Gebiet dann zwangsversteigert. Die neuen Eigentümer beabsichtigen, eine altersgerechte barrierefreie Dauerwohnsiedlung zu verwirklichen. Die massiven Häuser sollen dazu saniert werden, die Holzhäuser sollen abgerissen werden, vorgesehen ist ein Neubau von drei neuen Gebäuden in Holzständerbauweise.

Das planen die Investoren

Ihr Projekt stellen die Investoren unter das Motto „Zämelebe am Dorfrand“. Als Zielgruppe haben sie ältere Menschen im Visier, die zum Teil sehr einsam leben, oder die die Anforderungen, ihr bislang großes Haus mit Garten zu unterhalten, nicht mehr meistern können. Aus diesen Überlegungen heraus sei die Idee geboren worden, die ehemalige Ferienhaussiedlung Talmatt in Wellendingen neu zu nutzen.

Die vitalen „Silver-Ager“ sollen im „eigenen Häuschen“ wohnen können, aber eben in direkter Nachbarschaft mit Gleichgesinnten. Treffen, lachen, zuhören, schwätzen oder einfach nur da sein – das ist die Idee von „Zämelebe im Dorf“. Vorgesehen ist ferner eine gemeinschaftlich nutzbare Landschaftsanlage mit Plätzen zur Begegnung und für Aktivitäten. Auch einen gemeinschaftlichen Nutzgarten könnten sich die Investoren vorstellen, wobei alles barrierefrei und rollstuhlgerecht angelegt werden soll.

Im Gemeinderat Bondorf wurde das Projekt des altersgerechten Wohnens begrüßt – schön, dass das Areal in sonniger Lage in Wellendingen wieder genutzt werden soll. Aufmerksam machte die Verwaltung aber noch auf einige Merkwürdigkeiten, die im Zuge der Planaufstellung entdeckt wurden. So sei damals gebaut worden, ohne die Stadt zu beteiligen, sagte Bürgermeister Michael Scharf, eine Folge davon sei, dass Leitungen und Kanäle privat verlegt wurden. Diese Privatleitungen müssten deshalb auch vom Vorhabensträger saniert und unterhalten werden.

Die Zufahrt zum Plangebiet soll über die Schimmelgaß erfolgen. Deren Ausbaustandard sei für die geplante Bebauung ausreichend. Innerhalb des Gebietes hat der Investor für die Wegführung zu sorgen.