von Stefan Limberger-Andris

Neugestaltet worden ist ein Bereich an der zentralen Bushaltestelle in der Schwimmbadstraße in Bonndorf. Der Hangbereich zum Bildungszentrum hin wurde etwas abgegraben, um dort zwei Sitzgelegenheiten für Wartende platzieren zu können. Zudem wurde etwas oberhalb ein Wassereinlaufschacht im Wegbereich eingebaut, der Regenwasser, das vom Schulhof her Richtung Straße läuft, auffangen soll.

Ein Wassereinlaufschacht soll verhindern, dass Wasser vom Schulhof auf die Straße fließt. | Bild: Erhard Morath

Die bauliche Maßnahme an der zentralen Bushaltestelle war in diesem Frühjahr abgeschlossen worden. Eine weitere Abböschung des Geländes und eine Verlegung des Bushaltestreifens in Richtung Schulgebäude sind nach Auskunft des Stadtbauamts nicht vorgesehen. Im Bereich der Sitzgruppe werde nun noch in diesem Sommer ein Wartehäuschen aus einer Holzunterkonstruktion mit einem Metalldach angebracht, bestätigte Werner Steiert vom Stadtbauamt Bonndorf auf Anfrage. Mit dem Bau des Wartehäuschens sei die Maßnahme an der zentralen Bushaltestelle Schwimmbadstraße dann abgeschlossen.

Die zentrale Bushaltestelle in der Schwimmbadstraße war baulich Ende 2016/Anfang 2017 umgesetzt worden. Dafür waren im kommunalen Haushalt 90.000 Euro eingestellt gewesen. Die Kosten der jetzigen Maßnahme werden nach Auskunft des Stadtbauamts zusätzlich abgerechnet. Die Haltestelle ist ein zentrales Element eines geänderten innerstädtischen Buskonzepts. Die 90 Meter lange und sechs Meter breite Busbucht soll zudem für mehr Sicherheit in der Schülerbeförderung sorgen.