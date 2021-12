von Martha Weishaar

Ein turbulentes Geschäftsjahr neigt sich dem Ende entgegen. Denn die Corona-Pandemie bedingt auch für die örtlichen Industrieunternehmen einige Verwerfungen.

Keinen Grund zum Klagen sieht Stefan Forster. „2021 lief überraschend gut. Wir liegen sowohl über unserem Budget als auch über dem Vorjahresumsatz und sind profitabel unterwegs. Davon konnte man zu Beginn des Jahres nicht ausgehen“, sagt der Inhaber der Hectronic GmbH. Je nach Verlauf der zweiten Dezemberhälfte erwartet er, dass der Vorjahresumsatz um sechs bis acht Prozent, das Budget um vier bis fünf Prozent übertroffen werden.

Das Unternehmen Die Hectronic GmbH bietet mit 380 Mitarbeitern elektronische Geräte sowie Dienstleistungen für Tankstellen- und Parkraummanagement. Sie ist in sechs Ländern vertreten (Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Polen und Indien). Etwa die Hälfte der Mitarbeiter wirken am Stammsitz in Bonndorf.

Davon profitieren alle Mitarbeiter des Elektronikspezialisten. Die Hectronic GmbH beteilige alle Mitarbeiter gleichermaßen am Erfolg, indem sie ein Fünftel des Gewinns an diese weitergibe. Gleichwohl gibt Stefan Forster zu bedenken, dass das Vorjahr schwach verlief und man das Niveau von 2019 noch nicht wieder erreicht hat.

„Die Pandemie mit all ihren Folgen macht es schwierig, die künftige Entwicklung einzuschätzen“, räumt er im Hinblick auf die Zukunft ein. Größte Sorge bereiten die Lieferprobleme. Vereinbarte Liefertermine sind nicht mehr verlässlich, man hat Mühe, Produkte rechtzeitig beizubringen. Gleichzeitig stiegen die Preise kontinuierlich, was vor allem im zweiten Halbjahr auf die Margen drückte. „Man konnte nicht alle Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben“, beschreibt der Firmeninhaber die momentane Marktsituation.

IT-Sicherheit wird immer wichtiger

Als Investition in die Zukunft erachtet Stefan Forster die Neueinstellung weiterer Mitarbeiter für zusätzliche Vertriebskanäle sowie im Bereich der IT-Sicherheit. Wobei sich die Suche nach geeigneten Fachkräften nach wie vor schwierig gestaltet. Höchste Priorität genießen Maßnahmen gegen Cyberkriminalität. Mit Anwendungsmöglichkeiten über Apps sowie cloudbasierten Geschäftsprozessen besteht für das Unternehmen eine latente Gefahr von Hackerangriffen.

Neu geschaffen wurde deshalb die Stelle eines Chief Technical Officer, kurz CTO. Großes Lob zollt Stefan Forster den Mitarbeitern im Hinblick auf ihre Flexibilität. Damit ließen sich Planungsunsicherheiten infolge schwankender Auftragslage ausgleichen. „Für das Management sind all diese Unwägbarkeiten sehr anstrengend und ich bin froh, dass unsere Mitarbeiter all das so flexibel mittragen.“

Was die weitere Entwicklung anbelangt, sieht er sein Unternehmen in erster Linie als Mobilitäts-Dienstleister. „Wir haben viele Top-Produkte in der Pipeline. Der Trend zur Elektromobilität ist ein Riesenthema für unsere Produktpalette. Unabhängig davon, womit Autos angetrieben werden, werden wir uns an Ladesäulen oder Tankstellen auf das Thema der Bezahlung und Identifikation konzentrieren“, beschreibt Stefan Forster künftige Herausforderungen.

Frankreich und Spanien als Ziel

Im mobilen Bezahlen spielt auch die Crossakzeptanz von E-Mobilität und herkömmlichen Kraftstoffen eine bedeutende Rolle. Den Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten sieht Forster in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. In Frankreich soll ein neuer Geschäftsführer weitere Kunden akquirieren, ebenso ist Spanien auf dem Radar.

Er erwartet, dass auch in naher Zukunft große Unsicherheit vorherrscht, zumal ein Ende der momentanen Lieferengpässe nicht absehbar ist. „Die Tatsache, dass es nicht genügend Lastwagenfahrer gibt, Paletten sich enorm verteuern oder Containertransporte von oder nach Asien das fünffache wie vor der Pandemie kosten, führt zu massiven Veränderungen in den Lieferketten.“

Was Stefan Forster besonders bedauert, ist die Tatsache, dass pandemiebedingt die Betriebsweihnachtsfeier erneut abgesagt werden musste. Gerade in einem Familienbetrieb pflegt man eine Kultur des sozialen Miteinanders. „Die Menschen verlieren allmählich den Draht zueinander, wenn so viele im Homeoffice arbeiten und nur noch über Videokonferenzen oder telefonisch Kontakt miteinander haben“, beobachtet er.

Aufruf zum Impfen

„Das Impfen sollte unbedingt vorangetrieben werden. Nur wenn möglichst viele geimpft sind, können wir wieder zur Normalität zurückkommen“, ist er überzeugt. Wobei für ihn feststeht, dass nicht alles wieder so wird, wie es vor der Pandemie war. „Vor allem Geschäftsreisen werden nicht mehr im selben Maß wie früher unternommen werden. Man sieht jetzt, dass es auch anders geht, und wenn weniger gereist wird, ist das für das Klima gut.“