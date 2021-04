von Martha Weishaar

Fünf Gemälde der Malerin Amalie Bensinger haben einst die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bonndorf geschmückt. Zwei dieser Bilder zieren die rückwärtige Wand der Kirche, zwei weitere möchte Pfarrer Fabian Schneider gerne restaurieren lassen, eines ist verschollen. Die Mannheimer Künstlerin war ihrer Zeit in mancherlei Hinsicht weit voraus. Einblick in ihr Leben und Schaffen gewährt eine Biografie von Autor Johannes Werner.

Die Biografie „Die badische Malerin Amalie Bensinger“ von Johannes Werner, 56 Seiten, 12,90 Euro, erschienen am 17. März 2021, Verlag Regionalkultur; ISBN-Nr.: 978-3-95505-266-9.

Das Marienbild von Amalie Bensinger an der Rückwand der katholischen Kirche ist noch bestens erhalten. | Bild: Martha Weishaar

Die beschädigten Gemälde, die die Heiligen Petrus und Paulus zeigen, werden nach der Information von Pfarrer Fabian Schneider nun grundgesichert. Eine umfassende Restaurierung wird verschoben. Zum verschollenen Christusbild konnte nach wie vor nichts in Erfahrung gebracht werden. Gerne wäre Autor Johannes Werner nach Bonndorf gekommen, um in einem ausführlichen Vortrag Leben und Schaffen der Künstlerin vorzustellen. Fabian Schneider hofft, dass dies in nicht allzu ferner Zukunft nachgeholt werden kann.

Die Künstlerin

Im 19. Jahrhundert war es so gut wie unmöglich, dass eine Frau überhaupt die Kunst des Malens erlernte. „Damalige Akademien nahmen in der Regel keine Frauen auf“, notiert Johannes Werner, der Verfasser der Biografie. Man habe es in jener Zeit für „unziemlich“ gehalten, wenn Frauen sich mit Aktstudien hätten befassen müssen, erklärt der Autor dazu. Die 1909 in Mannheim geborene Amalie Bensinger indes konnte sich privaten Unterricht bei namhaften Kunstprofessoren leisten. Experten jener Zeit lobten ihre „nicht gewöhnliche Begabung und den hohen Flug ihres Geistes“.

In Italien

1851 zog es Amalie Bensinger dann nach Italien, waren doch Städte wie Florenz und vor allem Rom in der Zeit des 18. bis 20. Jahrhunderts ein Muss für Bohemien schlechthin. Allein 206 deutsche Künstler, darunter 155 Maler, lebten im Jahr 1845 in Rom, schreibt Johannes Werner.

Außergewöhnliches Leben

Dass Amalie Bensinger ganz allein nach Italien zog, war in der damaligen Zeit überaus ungewöhnlich und spricht für ihre Unerschrockenheit, zumal man ihr als „Weib“ nicht viel zutraute. In Italien, genauer gesagt in Albano, traf Amalie Bensinger auf Joseph Victor von Scheffel, der sie als „tolles Mannheimer Kind“, ja sogar „Enfant terrible, das in barocker Weise in Italien herumirrlichteliert, aber trotz männerbeschämenden Muthes ernsten Sinn für Kunst besitzt“ beschreibt. Und das, obwohl Joseph Victor von Scheffel von Künstlerinnen im Allgemeinen nicht viel gehalten haben soll. Dennoch habe er sich Amalie Bensinger in „ritterlich-liebenswürdiger Weise“ angenommen.

Übertritt zum katholischen Glauben

Die beiden blieben fortan in Kontakt, obwohl Amalie Bensinger zwischen 1851 und 1860 an vielen verschiedenen Orten lebte. In Rom dem katholischen Glauben näher gekommen, trat sie 1860 aus tiefer Überzeugung vom evangelischen zum katholischen Glauben über. Gemeinsam mit dem 1832 in Haigerloch geborenen Peter Lenz sowie dem 1829 in Steckborn geborenen Jakob Wüger plante Amalie Bensinger 1864 ein „Kunstkloster, wie es noch keines gegeben hatte“.

Gegen die Vereinsamung der Künste

Es war ein Versuch, „nicht nur die Künstler, sondern auch die Künste und die Kunstwerke aus der Isolation zu befreien“, würdigt Johannes Werner die historische Bedeutung jenes Planes. Kunstwerke seien „zu Waren geworden, von irgendwem bestellt und bezahlt und dann irgendwo deponiert. Die Künste existierten nebeneinander her, ohne voneinander Notiz zu nehmen.“ Der Plan sollte die Vereinzelung und Vereinsamung der Künstler überwinden und lehnte sich an das Vorbild mittelalterlicher Bauhütten an. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts knüpfte das Bauhaus wieder an diese Idee an.

Schwerpunkt auf sakraler Kunst

Amalie Bensinger ging mehr und mehr zur religiösen Malerei über. „Offenbar hatte ihr Name in kirchlichen Kreisen einen guten Klang“, schreibt Johannes Werner im Zusammenhang mit dem Entstehen der Bilder von Christus, Petrus und Paulus für den Hochaltar sowie Maria und Joseph für die beiden Seitenaltäre der Bonndorfer Kirche.

Auch dieses Bild des Heiligen Joseph zierte einst einen Seitenaltar der Stadtkirche und ist bis heute gut erhalten. | Bild: Martha Weishaar

„Eindrucksvolle Gestalten und Gesichter auf Goldgrund, die an byzantinische Ikonen denken lassen“ beschreibt er die Kunstwerke. „Doch die Bilder mussten weichen, als Bonndorf 1891 zur Stadt erhoben wurde und die Kirche eine neue, prunkvolle Ausstattung erhielt.“ Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die Künstlerin bei ihrem Bruder Karl-Friedrich auf dem „Bürgle“ in Niederzell, wo sie 1889 starb.