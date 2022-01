von Martha Weishaar

Im ältesten Bonndorfer Gasthaus, der „Sonne“, stehen erneut Veränderungen an. Am Silvesterabend hatte die Bierbar zum letzten Mal geöffnet. Diese Gelegenheit nutzten zahlreiche treue Gäste aus nah und fern, um sich von den beiden Wirten sowie einem jungen Serviceteam zu verabschieden.

Projekt „Drink and Smoke“

Vor noch nicht einmal zwei Jahren hatten Holger Stadler und Wolfram Ketterer die „Bierbar Sonne“ eröffnet. Die beiden Männer vermissten in ihrer Heimatstadt eine veritable Kneipe, in der man gechillt rauchen und trinken darf. Also stellten sie ihr gemeinsames Projekt „Drink and Smoke“ auf die Beine. Obschon Ketterer und Stadler eigentlich beruflich mehr als genug eingespannt waren und nach wie vor sind. Beide sind selbstständige Unternehmer und Familienväter – an Aufgaben und Verantwortung mangelt es ihnen also auch ohne eigene Kneipe nicht.

Eigentlich lief alles rund

An Fasnacht 2019 öffneten sie provisorisch, schlossen danach aber nochmals, um dem Gastraum den letzten Schliff zu verpassen. Dann kam Corona. Es dauerte Monate, bis die Bierbar einen halbwegs normalen Betrieb aufnehmen konnte. Dennoch ging das Konzept der beiden Pächter auf. Überwiegend jüngere Gäste aus der ganzen Region fanden an „Drink and Smoke“ Gefallen und in der Bierbar zusammen. Neben einer fest Angestellten wirkten 16 „450-Euro-Jobber“ in der Kneipe mit. „Alles lief rund und hatte sich eingependelt. Wir hatten ein prima Team, das sehr flexibel war.

Bonndorf So war die zweite Hälfte 2021 in Bonndorf: Wahlen und eine schlechte Waldbilanz Das könnte Sie auch interessieren

Die Kneipe ist mehr als kostendeckend gelaufen. Es war rentabel und ist schade, dass wir jetzt zumachen“, sagt Holger Stadler, besser bekannt als Sweeny. Ihm sei es dennoch zu viel geworden und er wollte aussteigen. Allein wollte Wolfram Ketterer, alias Kämy, jedoch nicht weitermachen. „Wir hatten drei Jahre lang keinen Urlaub“, bringt Stadler die Doppelbelastung auf den Punkt. Man suchte einen Nachfolger – mit Erfolg.

Die „Sonne“ wird verkauft

Da kam die Nachricht vom Besitzer der „Sonne“, dass er die Immobilie zum 1. März 2022 verkaufe und der neue Besitzer in Erwägung ziehe, die Gasträume in ein Speiselokal umzuwandeln. Die Rede sei von einem chinesischen, vielleicht auch italienischen Restaurant. „Das ist schade, denn auch Kämy und ich hatten viel Spaß in unserem Lokal und sind dankbar für die schöne Zeit. Nun gibt‘s halt wieder eine Kneipe weniger. Wenigstens steht die Sonne künftig nicht leer“, sagt Holger Stadler zu der Entwicklung.

Haus mit langer Tradition Bereits 1735 ist die Bierwirtschaft „Sonne“ in der Stadtchronik erwähnt. Nach zwei Bränden wurde sie vom ursprünglichen Standort in der Brunnenstraße an ihren jetzigen verlegt. Ernst und Maria Blum übernahmen das „Großherzoglich Badische Domänenärar“ mit 25 Hektar Feld und Bierniederlage der Badischen Staatsbrauerei vor 110 Jahren als Pächter. 1927 verstarb Ernst Blum, seine Witwe führte den Betrieb mit ihrem Sohn Ernst und dessen Frau Lina weiter. Deren Sohn Kurt erwarb 1961 gemeinsam mit seiner Mutter die Immobilie vom Land.

Viel Herzblut hätten sie in den Aufbau ihrer schnuckligen Bierbar gesteckt, schrieben die bisherigen Pächter zum Abschied per E-Mail an Gäste, Lieferanten sowie weitere Vertragspartner. Bei der Gelegenheit werden auch Auflagen und Ausfälle aufgrund der Coronapandemie sowie stetige Anfeindungen und Anzeigen aus der Nachbarschaft erwähnt, die ihr Übriges zur Entscheidung beigetragen hätten.

Wer ist der neue Besitzer?

Wer der neue Besitzer sein wird, war auf Nachfrage der Zeitung beim bisherigen Eigentümer nicht in Erfahrung zu bringen. Fendi Erden hat die „Sonne“ im Januar 2012 von Ursula und Kurt Blum erworben. Die Wirtsleute hatten sich fünf Jahre zuvor altersbedingt aus ihrem Gasthaus mit 23 Zimmern und 200 Sitzplätzen zurückgezogen. Nachfolgende Pachtverhältnisse entwickelten sich nicht gut, also verkauften sie. Erden verpachtete zunächst an Eser Kaya. Das Restaurant sollte weiter geführt, die Gästezimmer nach und nach renoviert werden. Doch auch dieses Pachtverhältnis war nur von kurzer Dauer. Die Zimmer wurden dauerhaft vermietet, das Lokal geschlossen. Bis dann vor zwei Jahren Holger Stadler und Wolfram Ketterer ihre Kneipenpläne in dem Traditionsgasthaus realisierten. Man darf nun gespannt sein, wie es weitergehen wird.